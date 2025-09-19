El presidente Ignacio Astore no dio señales en el parque Independencia y la crisis de Newell’s se extenderá, al menos, hasta fin de año. Sin reacción, la dirigencia leprosa se resigna a que sean las elecciones del 14 de diciembre el primer paso para sacar a la institución de su peor momento en décadas. La inacción generalizada de las autoridades es un aprobación implícita a la continuidad de Cristian Fabbiani al frente del primer equipo a pesar de las actuaciones inaceptables que mostró el equipo en el segundo semestre del año. Fabbiani se presenta esta mañana en Bella Vista para retomar los entrenamientos.

La eliminación de Newell’s de Copa Argentina el pasado miércoles dejó al equipo sin motivaciones. Un solo objetivo queda por jugar para los rojinegros: sumar puntos pensando en el promedio. Una situación crítica que en general se descomprime con la salida del entrenador, algo que el año pasado ocurrió en cuatro oportunidades en el parque Independencia. Pero en Newell’s ya no le queda a Astore más margen para tomar decisiones de fondo. El club tuvo seis entrenadores en menos de dos años, con resultados repetidos en cancha y una política de contrataciones masiva de refuerzos imcomprensible desde lo futbolístico por las aptitudes de los jugadores que se traen.

Fabbiani, cuando pierde, no habla. Su compulsión a declarar lo que la tribuna quiere escuchar lo deja sin argumentos ante actuaciones que rozan el papelón, como en el clásico con Central y en San Luis con Belgrano. “No se va ni lo echan”, fue la lacónica respuesta de un colaborador de Astore sobre la situación del entrenador. El club queda "en piloto automático" hasta fin de año. Fabbiani estará al frente esta mañana en la práctica en Bella Vista y el lunes dirige ante Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura. Pero en Newell’s no tiene futuro. Generó más impacto con sus declaraciones que por los resultados del equipo y el segundo semestre del año es muy malo, incluso con el equipo sin ganar de local hasta la octava fecha.

Elecciones

El futuro de Newell's tendrá muchos cambios. No solo habrá nueva dirigencia y nuevo técnico, sino que habrá una renovación importante en un plantel donde abundan los jugadores que superan los 32 años. El lamentable presente del equipo abre ahora la discusión política en el club. Porque a excepción de Ignacio Boero, del moviminto Unen, aún no hay candidatos a presidente para las elecciones de diciembre y menos aún ideas sobre lo que se quiere para el primer equipo. En todos los sectores del club lo que se impone es la incertidumbre y los problemas legales. Las inhibiciones que pesan sobre el club por deudas impagas de la dirigencia con clubes a los cuales les compró jugadores, abundan.

El próximo partido de Newell's será el lunes a las 21 en Córdoba frente a Belgrano pero esta vez por la 9º fecha del torneo Clausura. De local el equipo se reecontrará con su público en el Coloso el martes 30 a las 19 frente a Estudiantes por la 10º fecha. Fabbiani, por lo pronto, dirige al equipo el lunes en Córdoba.