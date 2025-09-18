El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados este jueves en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Lampolsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mil millones.

El letrado, su cuñado y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación), ante lo cual se dictaminaron sus procesamientos sin prisión preventiva.

Por su parte, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación procesó también sin prisión preventiva a las dos hermanas del exjugador de Boca y a Lampolsky por considerarlas partícipes necesarias en el mismo ilícito.

La denuncia fue hecha por los hijos de Maradona

La denuncia fue impulsada el 15 de junio de 2021 por los cinco hijos de Maradona: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Dieguito Fernando y Jana. Según constaba en e escrito judicial, Morla inició "un total de 147 solicitudes de registros de marcas relacionadas con Maradona (nombre, pseudónimos e imagen) ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI)".

El abogado ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiriera a los herederos el manejo de los derechos de imagen del campeón del mundo en México 1986.

Pomargo, quien figuraba como el director suplente, quedó al frente, pero renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.