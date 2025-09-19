Este fin de semana se disputa una agenda deportiva intensa con fútbol, voley y Fórmula 1. En la Liga Profesional se juega la Fecha 9 con Union y Barracas líderes en la Zona A y River puntero en la B. En Primera Nacional se definen clasificados al Reducido, mientras que la selección argentina de voley masculino busca los cuartos de final del Mundial en Filipinas.
Además, la Fórmula 1 llega al GP de Azerbaiyán, y las ligas femeninas y europeas, incluida la Serie A y La Liga, completan un calendario repleto de clásicos y encuentros decisivos.
Torneo Clausura
Se juega la Fecha 9 de la Liga Profesional, que tiene a Unión y a Barracas como líderes de la Zona A y a River puntero en el Grupo B.
Viernes
17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia
19.00: Huracán vs Racing
19.15: San Martin de San Juan vs Vélez
21.15: Lanús vs Platense
Sábado
14.30: Barracas vs Sarmiento
16.45: Unión vs Independiente Rivadavia
19.00: Tigre vs Aldosivi
21.15: Atlético Tucumán vs River
Domingo
14.30: Independiente vs San Lorenzo
16.45: Godoy Cruz vs Instituto
19.00: Rosario Central vs Talleres
19.00: Argentinos Jrs vs Banfield
21.15: Boca vs Central Córdoba
Primera Nacional
Con solo 9 puntos en juego, Deportivo Madryn ya logró el pase al Reducido, mientras que la Zona B tendrá sus primeros clasificados:
Sábado
13.10: Atlanta vs Tristan Suarez
15.10: Almagro vs Ferro
15.30: San Miguel vs Patronato
15.30: Arsenal vs Maipu
15.30: Colegiales vs Gimnasia y Tiro
17.10: Temperley vs Estudiantes
17.30: Gimnasia (M) vs San Telmo
17.30: Chaco For Ever vs Estudiantes RC
Domingo
15.00: Almirante Brown vs Defensores de Belgrano
15.30: Alvarado vs Los Andes
15.30: CADU vs Chicago
16.00: Mitre SdE vs Talleres RE
17.00: Central Norte vs Chacarita
17.00: Colón vs Morón
18.00: Gimnasia (J) vs Agropecuario
19.00: Racing Cba vs San Martín (T)
Mundial masculino de voley
Argentina juega su pasaje a los Cuartos de final de la Copa que se disputa en Filipinas:
Domingo
04.30: Argentina vs Italia
Fórmula 1
Llega la fecha 17 del calendario con el GP de Azerbaiyán:
Viernes
05.30: Prácticas Libres 1
09.00: Prácticas Libre 2
Sábado
05.30: Prácticas Libres 3
09.00: Clasificación
Domingo
08.00: Carrera
Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium
Liga Femenina
La fecha número 7 del Clausura comenzó el miércoles y se completa este fin de semana:
Sábado
11.00: River vs Racing
17.00: Vélez vs Rosario Central
Domingo
15.30: Gimnasia vs Banfield
Premier League
La fecha 5 de la Liga inglesa tendrá dos clásicos:
Sábado
8.30: Liverpool vs Everton
11.00: West Ham vs Crystal Palace
11.00: Brighton vs Tottenham
11.00: Wolves vs Leeds
11.00: Burnley vs Nottingham Forest
13.30: Manchester United vs Chelsea
16.00: Fulham vs Brentford
Domingo
10.00: Bournemouth vs Newcastle
10.00: Sunderland vs Aston Villa
12.30: Arsenal vs Manchester City
La Liga
En España, Real Madrid es líder y enfrentará a uno de sus escoltas. Este fin de semana se disputa la quinta fecha:
Viernes
16.00: Betis vs Real Sociedad
Sábado
09.00: Girona vs Levante
11.15: Real Madrid vs Espanyol
13.30: Villarreal vs Osasuna
13.30: Alavés vs Sevilla
16.00: Valencia vs Athletic
Domingo
09.00: Rayo Vallecano vs Celta
11.15: Mallorca vs Atlético Madrid
13.30: Elche vs Real Oviedo
16.00: Barcelona vs Getafe
Serie A
Napoli y Juventus son punteros en Italia. Pero el domingo habrá clásico en Roma:
Viernes
15.45: Lecce vs Cagliari
Sábado
10.00: Bologna vs Genoa
13.00: Hellas Verona vs Juventus
15.45: Udinese vs Milan
Domingo
07.30: Lazio vs Roma
10.00: Torino vs Atalanta
10.00: Cremonese vs Parma
13.00: Fiorentina vs Como
15.45: Inter vs Sassuolo