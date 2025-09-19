Este fin de semana se disputa una agenda deportiva intensa con fútbol, voley y Fórmula 1. En la Liga Profesional se juega la Fecha 9 con Union y Barracas líderes en la Zona A y River puntero en la B. En Primera Nacional se definen clasificados al Reducido, mientras que la selección argentina de voley masculino busca los cuartos de final del Mundial en Filipinas.

Además, la Fórmula 1 llega al GP de Azerbaiyán, y las ligas femeninas y europeas, incluida la Serie A y La Liga, completan un calendario repleto de clásicos y encuentros decisivos.

Torneo Clausura

Se juega la Fecha 9 de la Liga Profesional, que tiene a Unión y a Barracas como líderes de la Zona A y a River puntero en el Grupo B.

Viernes

17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia

19.00: Huracán vs Racing

19.15: San Martin de San Juan vs Vélez

21.15: Lanús vs Platense

Sábado

14.30: Barracas vs Sarmiento

16.45: Unión vs Independiente Rivadavia

19.00: Tigre vs Aldosivi

21.15: Atlético Tucumán vs River

Domingo

14.30: Independiente vs San Lorenzo

16.45: Godoy Cruz vs Instituto

19.00: Rosario Central vs Talleres

19.00: Argentinos Jrs vs Banfield

21.15: Boca vs Central Córdoba

Primera Nacional

Con solo 9 puntos en juego, Deportivo Madryn ya logró el pase al Reducido, mientras que la Zona B tendrá sus primeros clasificados:

Sábado

13.10: Atlanta vs Tristan Suarez

15.10: Almagro vs Ferro

15.30: San Miguel vs Patronato

15.30: Arsenal vs Maipu

15.30: Colegiales vs Gimnasia y Tiro

17.10: Temperley vs Estudiantes

17.30: Gimnasia (M) vs San Telmo

17.30: Chaco For Ever vs Estudiantes RC

Domingo

15.00: Almirante Brown vs Defensores de Belgrano

15.30: Alvarado vs Los Andes

15.30: CADU vs Chicago

16.00: Mitre SdE vs Talleres RE

17.00: Central Norte vs Chacarita

17.00: Colón vs Morón

18.00: Gimnasia (J) vs Agropecuario

19.00: Racing Cba vs San Martín (T)

Mundial masculino de voley

Argentina juega su pasaje a los Cuartos de final de la Copa que se disputa en Filipinas:

Domingo

04.30: Argentina vs Italia

Fórmula 1

Llega la fecha 17 del calendario con el GP de Azerbaiyán:

Viernes

05.30: Prácticas Libres 1

09.00: Prácticas Libre 2

Sábado

05.30: Prácticas Libres 3

09.00: Clasificación

Domingo

08.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Liga Femenina

La fecha número 7 del Clausura comenzó el miércoles y se completa este fin de semana:

Sábado

11.00: River vs Racing

17.00: Vélez vs Rosario Central

Domingo

15.30: Gimnasia vs Banfield

Premier League

La fecha 5 de la Liga inglesa tendrá dos clásicos:

Sábado

8.30: Liverpool vs Everton

11.00: West Ham vs Crystal Palace

11.00: Brighton vs Tottenham

11.00: Wolves vs Leeds

11.00: Burnley vs Nottingham Forest

13.30: Manchester United vs Chelsea

16.00: Fulham vs Brentford

Domingo

10.00: Bournemouth vs Newcastle

10.00: Sunderland vs Aston Villa

12.30: Arsenal vs Manchester City

La Liga

En España, Real Madrid es líder y enfrentará a uno de sus escoltas. Este fin de semana se disputa la quinta fecha:

Viernes

16.00: Betis vs Real Sociedad

Sábado

09.00: Girona vs Levante

11.15: Real Madrid vs Espanyol

13.30: Villarreal vs Osasuna

13.30: Alavés vs Sevilla

16.00: Valencia vs Athletic

Domingo

09.00: Rayo Vallecano vs Celta

11.15: Mallorca vs Atlético Madrid

13.30: Elche vs Real Oviedo

16.00: Barcelona vs Getafe

Serie A

Napoli y Juventus son punteros en Italia. Pero el domingo habrá clásico en Roma:

Viernes

15.45: Lecce vs Cagliari

Sábado

10.00: Bologna vs Genoa

13.00: Hellas Verona vs Juventus

15.45: Udinese vs Milan

Domingo

07.30: Lazio vs Roma

10.00: Torino vs Atalanta

10.00: Cremonese vs Parma

13.00: Fiorentina vs Como

15.45: Inter vs Sassuolo