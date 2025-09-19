No es el cumpleaños de Bruce Wayne, ni la fecha original de publicación de ningún cómic del siglo pasado ni el aniversario de la muerte de Bob Kane: el Batman Day es porque sí o, en todo caso, el Día Mundial de Batman es tan arbitrario en su fecha como el Día de la Madre o el Lollapalooza. Lo importante es que se haga, se festeje y se celebre, aunque no todos los años caiga en el mismo día del calendario. Y el Batman Day 2025, confirmado, es este sábado 20 de septiembre.

La celebración de franquicia –esfuerzo empresarial conjunto de Warner Bros, Discovery, DC Comics– entrecruza homenajes al murciélago vigilante de Ciudad Gótica a través de distintos contenidos y actividades. Durante toda la jornada del sábado habrá programación temática sobre el enmascarado en distintas señales, como Warner Channel (maratón matinal desde las 9 con Batman vs Superman – El origen de la justicia, El Caballero de la Noche asciende y la todavía tibia The Batman, con Robert Pattinson), HBO Max (animaciones de Batman, universo expandido y episodios alusivos de The Big Bang Theory), Adult Swim (saga animada completa del Caballero Oscuro) y hasta planes infantiles con Cartoon Network (LEGO Batman, Jóvenes titanes) y Cartoonito (Scooby Doo & Batman y Bathweels).

El combo de homenajes incluirá también merchandising renovado, relanzamientos de líneas y títulos emblemáticos de cómics, menú gamer (con juegos temáticos, desafíos, skins y personajes por tiempo limitado en opciones para teléfonos, como Injustice 2 Mobile o DC Worlds Collide). Y, aunque sólo para los fans que estén en México, India, Brasil o Chile, actividades especiales inmersivas, como carreras nocturnas o batiseñales en los cielos de sus ciudades capitales. Al fin de cuentas, todas las grandes ciudades ya se parecen, un poquito, a Gotham.





