En un intento por calmar el mercado de los dólares financieros, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) endureció el cepo al dólar para gerentes y accionistas de financieras y sus familiares, quienes deberán esperar 90 días para comprar dólares financieros si operaron previamente en el mercado cambiario oficial. Entre el miércoles y el jueves, el Central vendió 432 millones de dólares para intentar contener la suba de la cotización de la divisa, pero así y todo no pudo evitar que el dólar rompiera el techo de la banda cambiaria y se fuera hasta los $1.515.

Las medidas dispuestas en la Comunicación "A" 8332, publicada recientemente por el Banco Central se añaden a la Normativa Exterior y Cambios del BCRA, más específicamente a la sección 3.8 que regula la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos en forma de billetes y/o depósitos.

Desde ahora, los bancos deberán contar con una declaración jurada del cliente en la que dejen constancia que este se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera dentro de los 90 días posteriores a haber comprado dólares en el mercado cambiario oficial. Afecta a los siguientes usuarios:

Un accionista que en forma directa o indirecta posea el 5 % o más del capital social y/o del total de los votos de los instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera.

Director —o autoridad equivalente— de una entidad financiera o máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior.

Síndico o integrantes del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera.

Funcionario con rango de gerente o equivalente o superior de una entidad financiera.

Una persona que encuadre en alguno de los incisos precedentes respecto de otro tipo de entidades autorizadas a operar en cambios.

Cónyuge o conviviente (por unión convivencial inscripta) o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o primero de las personas humanas comprendidas en los incisos anteriores.

En resumen, el BCRA busca ponerle trabas a las operaciones con Dólar MEP y Contado con Liqui (CCL). El Dólar MEP es una forma de comprar dólares en la bolsa: se adquieren bonos en pesos que también cotizan en moneda extranjera y se obtiene la divisa sin recurrir al mercado oficial. Por su parte, el contado con liqui es un mecanismo similar, pero en este caso los bonos o acciones se liquidan en el exterior, o sea que es necesario tener cuenta bancaria fuera del país.

Hasta el momento, estas restricciones solo se aplicaban a empresas. El BCRA buscar cortar con un tipo de operación conocida como rulo o arbitraje que consiste en comprar dólares oficiales y venderlos en otros mercados financieros, como el crypto, en los que la cotización es mayor y por ende permiten obtener ganancias por un simple pasamano.

Caputo y la sangría del Banco Central: "Vamos a vender hasta el último dólar"

Solo entre el miércoles y el jueves el Banco Central vendió 432 millones de dólares para frenar el aumento de la divisa. Operadores del mercado indican que este viernes el BCRA habría vendido más de 500 millones, por lo que en tres días se habría quemado la friolera de 1000 millones de dólares.

“Nosotros confiamos plenamente en el programa. Y no nos vamos a mover del programa. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Banco Central como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda”, declaró Luis Caputo en la noche del jueves.

Más allá de que las reservas netas —descontando la deuda— son negativas en unos 7 mil millones de dólares, el Banco Central cuenta con poco poder de fuego para seguir interviniendo el mercado. Un informe reciente de la consultora PxQ, del ex viceministro de Economía Emanuel Álvares Agís, indica que el Tesoro nacional cuenta solo con unos 1000 millones de dólares, mientras el Banco Central tiene una liquidez 17.000 millones. Todo ese dinero proviene del último acuerdo con el FMI y de otros pequeños créditos de bancos privados.

En la desesperación por conseguir más dólares, el BCRA eliminó el cupo anual de 36.000 dólares para aquellos que reciben pagos desde el exterior, además de establecer que las entidades bancarias no podrán cobrar comisiones en este tipo de operaciones.

Mientras tanto, ante la incertidumbre que genera la venta de dólares por parte del BCRA, sumado a que el propio ministro de Economía reconoció que no cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda, las acciones y bonos argentinos siguen cayendo y el riesgo país se acerca a los 1.500 puntos.

