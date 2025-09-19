MUCHO TEXTO ► Grandes misterios argentinos inspiran el libro Argentina X: un cronista a la caza de fantasmas, alienígenas y demonios, del maestro de periodistas Alejandro Agostinelli, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica ► Tres hermanas peleadas y oscuramente entrelazadas protagonizan Ritos privados, nueva novela de la inglesa Julia Armfield (Editorial Sigilo) ► El pasado vuelve lento y detona en la novela Temporada de pejerreyes, de Belén Longo (Editorial Promesa) ► Desapariciones, monstruos y relámpagos inspiran el poemario Piedras, de Laura Petrecca (Paripé Books) ► Historias de chicas curiosas, pícaras y felices conforman Me gusta así, de Erika Paula Curbelo (Editorial Sigilo) ► Y un mix de bocinazos, cocaína y Argentina campeón conjugan la novela Amor seco, de Francisco Moulia (Factotum Ediciones).

ME GUSTA EL ARTE ► El colectivo performático alemán Keinemusik anunció show el 8/11 en el Parque de la Ciudad, y calienta la previa con intervenciones lumínicas en puntos porteños como el Puente de la Mujer, la Torre del Parque de la Ciudad, la Confitería La Ideal o el Monumento a los Españoles.

FESTIVALIPSIS ► El festival de creatividad digital y música electrónica Mutek.ar anunció su edición 2025, con actividades en el Planetario, ArtLab, Club Deseo, el Teatro San Martín y el Centro de Experimentación del Teatro Colón, todo del 1º al 5/10.

ALTA TEMPORADA ► Hay estrenos argentos en Flow: el thriller antártico Nieve roja, con Nazareno Casero, y la serie de suspenso Quebranto, con Tini Stoessel y coproducción mexicana ► Y Disney+ soltó la miniserie Alien: Earth, que explora el clásico universo cinematográfico de terror sci-fi.

TENGAMOS SESSION ► Temporada de sesiones para El Plan de la Mariposa, que compartió su registro bajo el sol jujeño Caminos de Purmamarca; y para La Negra Azul, que inició su saga Bailen cumbia y odien menos con su primer mix ► Además, el canal Blender estrenó Soundtrash, su saga de directos musicales on demand, que abrió fuego con sets de Bersuit, Eruca Sativa y Acru.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



