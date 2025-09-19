El Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Di Tella cayó en el mes 0,33 por ciento respecto de agosto. La encuesta, realizada entre el 5 y el 15 de septiembre, muestra resultados dispares según la región y el nivel de ingresos de los hogares. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentó un 9,58 por ciento intermensual. En cambio, en el Gran Buenos Aires se observó una caída mensual del 0,84 por ciento -que acompaña al resultado electoral del pasado 7 de septiembre- y en el Interior del país disminuyó 3,73 por ciento. Los datos por nivel de ingresos presentan tendencias opuestas: en los hogares de ingresos bajos, el ICC aumentó 6,65 por ciento, mientras entre los hogares de ingresos altos retrocedió 5,20 por ciento sobre agosto. La caída general del índice estuvo influenciada principalmente por la percepción sobre las condiciones actuales y la predisposición a la compra de bienes durables.
