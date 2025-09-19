La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a YPF que, en el plazo de 15 días, entregue la información solicitada en el proceso de discovery, para determinar si la empresa es alter ego de la Argentina. De esta manera, la magistrada insiste en favorecer a los fondos buitres con el pago de los 16.000 millones de dólares, por la sentencia contra la reestatización de la compañía petrolera.

Preska acelera para hacerse de documentación que le permita definir vínculos entre YPF y el Estado argentino, y así poder ejecutar la sentencia contra el país a partir del embargo de bienes.

Las partes involucradas –el Estado Argentino, YPF y Burford- tienen cita el 29 de octubre ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para presentar argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.

Por un lado, Argentina contra la sentencia de Preska y por otro Burford contra la decisión de absolución de YPF.