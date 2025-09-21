PROFESOR LAZHAR

La trama se centra en Bachir Lazhar, un profesor argelino que sustituye a una maestra que murió en trágicas circunstancias en una escuela primaria de Montreal. La película aborda temas sensibles como el duelo, la inmigración y el proceso de integración, mostrando cómo Lazhar, quien también está lidiando con su propia pérdida, acompaña a sus jóvenes alumnos a través de su dolor utilizando métodos pedagógicos particulares. Con Mohamed Fellag, Sophie Nélisse. Dir: Philippe Falardeu.

Cine El Cairo. Hoy a las 18.00