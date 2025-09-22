Hoy lunes, es el día de los trabajadores de industrias químicas de todo el país. En Rosario y la región hay más de mil trabajadores distribuidos en las diferentes plantas de la actividad. No será un lunes más. La celebración de los químicos implica una jugosa paga por dicho día laboral: se eleva a un 400 por ciento extra por sobre la jornada paga.
