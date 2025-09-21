La indignación recorrió Egipto esta semana luego de que las autoridades confirmaran que un brazalete de oro de 3.000 años de antigüedad, perteneciente al faraón Amenemope, fue robado del Museo Egipcio de El Cairo y posteriormente fundido para obtener oro. El caso desató una ola de críticas sobre la seguridad de la institución y reavivó el debate en torno a la protección del patrimonio cultural del país.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, explicó que la pieza desapareció el 9 de septiembre, mientras funcionarios preparaban objetos para una exhibición en Italia. La joya, adornada con una cuenta de lapislázuli, se encontraba guardada en el laboratorio de restauración del museo, un área que --según reconoció el funcionario-- carecía de cámaras de seguridad.

La investigación del Ministerio del Interior reveló que una especialista en restauración del propio museo sustrajo el brazalete y lo entregó a un conocido que posee una joyería de plata en el distrito de Sayyeda Zainab, en El Cairo. De allí, la pieza fue revendida a un joyero de oro por 180.000 libras egipcias (unos 3.735 dólares), quien luego la colocó en el mercado por 194.000 libras. Finalmente, el brazalete llegó a manos de un fundidor que lo derritió y lo transformó en otras joyas, destruyendo así un objeto que había sobrevivido intacto durante tres milenios.

Cuatro personas fueron detenidas e interrogadas: la especialista en restauración, el joyero de plata, el joyero de oro y el fundidor. Todos confesaron y el dinero obtenido de la transacción fue incautado. El ministerio difundió incluso un video en el que se observa a uno de los implicados pesando el brazalete y entregando el pago. Se emprendieron acciones legales contra los sospechosos y un comité especial fue designado para revisar el resto de los artefactos almacenados en el laboratorio.

La pérdida causó un fuerte impacto en Egipto, donde el patrimonio faraónico ocupa un lugar central en la identidad nacional. “Es una señal de alarma para el gobierno”, advirtió el abogado de derechos humanos Malek Adly, al reclamar mayores medidas de seguridad tanto para las piezas en exhibición como para las que permanecen en depósito. La arqueóloga Monica Hanna, decana de la Academia Árabe para la Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo, reclamó suspender las exhibiciones en el extranjero “hasta que se implemente un mejor control” sobre los tesoros.

El faraón Amenemope, que gobernó entre 993 y 984 a.C. desde la ciudad de Tanis, en el Delta del Nilo, pertenecía a la XXI Dinastía. Su tumba, descubierta en 1940 por el arqueólogo francés Pierre Montet, albergaba alrededor de 2.500 piezas, entre ellas ataúdes de plata, máscaras funerarias doradas y joyas de oro, muchas restauradas en 2021 en cooperación con el Museo del Louvre.

El caso recordó otros golpes al patrimonio egipcio, como el robo de la pintura Flores de Amapola de Vincent van Gogh en 2010, aún desaparecida. Para muchos ciudadanos, la desaparición del brazalete de Amenemope no solo representa una pérdida irreparable para la historia universal, sino también un llamado urgente a proteger los tesoros que sostienen gran parte del turismo y las divisas que ingresan al país.

















