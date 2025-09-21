El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con su vicepresidente, J. D. Vance, y otras altas figuras del gabinete republicareon, se sumaron este domingo a la despedida del activista ultraconservador, Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre. El evento, realizado en el Estadio State Farm de Arizona, reunió a 70.000 personas para presentar el funeral como un homenaje nacional, con tintes de funeral de estado.
“Será recordado como un gran héroe americano”, declaró el magnate republicano
Trump y su gabinete encabezaron un homenaje nacional a Charlie Kirk
El presidente estadounidense calificó a Kirk como un “mártir de la libertad” y vinculó su muerte a la retórica de la izquierda radical. Prometió un endurecimiento contra el “terrorismo doméstico”.
