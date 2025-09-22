En un intento por conseguir dólares antes de las elecciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.

El decreto está firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los principales puntos del decreto

La baja de retenciones alcanza a todos los cereales y las oleaginosas

Regirá hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones, con fecha límite el 31 de octubre.

Los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas hasta tres días hábiles después efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior

El decreto argumenta que la medida es para "continuar creando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior a fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país"

También dice que "los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo" y que "deben ser reducidos hasta que puedan ser eliminados en su totalidad"

Además, justifica la baja de retenciones con el objetivo de "dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales"

La lista de productos incluídos en las retenciones cero

Cereales

Trigo duro, para siembra

Trigo duro, excepto para siembra

Los demás trigos, para siembra

Los demás trigos, excepto para siembra

Cebada cervecera, sin tostar

Cebada cervecera, tostada

Las demás cebadas

Maíz para siembra

Maíz duro (excluido el destinado a siembra)

Los demás maíces

Sorgo (excepto para siembra)

Productos de Molienda

Harina de trigo

Harina de maíz

Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz

Sémola y semolinas de trigo duro

Sémola y semolinas de maíz

Las demás sémolas y semolinas de cereales

Granos aplastados o en copos de maíz

Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos

Malta sin tostar, en grano

Malta sin tostar, en harina

Malta tostada, en grano

Malta tostada, en harina

Fécula de trigo

Fécula de maíz

Gluten de trigo

Semillas y frutos oleaginosos

Habas de soja, para siembra

Habas de soja, excepto para siembra

Semillas de girasol, excepto para siembra

Harina de soja

Grasas y aceites

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l

Aceite de soja refinado, en otros envases

Los demás aceites de soja refinados

Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado

Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l

Aceite de girasol refinado, en otros envases

Aceite de maíz en bruto

Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l

Aceite de maíz refinado, en otros envases

Grasas y aceites vegetales hidrogenados

Grasas y aceites animales hidrogenados

Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados

Margarina (excluida la margarina líquida)

Grasas y aceites vegetales para untar

Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles

Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)

Otros aceites y grasas vegetales, usos varios

Glicerina en bruto

Glicerina, incluso purificada

Azúcares

Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg

Glucosa, en polvo, en otros envases

Glucosa, en solución

Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg

Los mismos jarabes, en otros envases

Fructosa química pura

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %

Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.

Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.

Preparaciones alimenticias diversas

Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.

Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.

Idem trigo, de otra forma.

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.

Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.

Idem soja, de otra forma.

Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.

Idem girasol, de otra forma.

Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.

Idem otros aceites vegetales, de otra forma.

Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.

Idem, con base en leche.

Idem, con base en cereales.

Idem, con base en oleaginosas.

Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.

Idem, con base en otras materias vegetales.

Las demás preparaciones para alimentación animal.

Productos químicos orgánicos

Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).

Lecitinas y sus derivados.

Materias albuminoideas, enzimas

Gluten de maíz.

Productos diversos de las industrias químicas

Biodiésel y sus mezclas, que no contengan o contengan menos del 70 % en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso.

El decreto completo



