El serbio Novak Djokovic, que iba a reaparecer ayer tras seis meses de ausencia por una lesión, se bajó del torneo de Abu Dhabi por una molestia en el codo. En un comunicado, el ex número uno del mundo y actual 12° del ranking explicó: “Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dhabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos”.

Djokovic debía jugar ayer ante al español Roberto Bautista en las semifinales de Abu Dhabi, Emiratos Arabes, un torneo de exhibición previo al inicio del calendario de la ATP. Sin embargo, por recomendación médica, el serbio de 30 años avisó que no se presentaría y que evaluará “la evolución. Se esperarán los estudios para ver cuándo regresar al circuito. En los próximos días redefiniremos el calendario”.

Djokovic jugó su último partido el 12 de julio, cuando se retiró de los cuartos de final de Wimbledon por lesión. Se tomó el resto del año para disfrutar el nacimiento de su segundo hijo, recuperar el codo y pensar en sus objetivos para 2018, temporada en la que tendrá como entrenador al estadounidense Andre Agassi en los cuatro torneos de Grand Slam, e incorporó al checo Radek Stepanek para el día a día.

El español Bautista, quien fue invitado al torneo para ocupar el lugar de su compatriota Rafael Nadal (lesionado), jugará la final de Abu Dhabi con el sudafricano Kevin Anderson (finalista del último US Open), que venció ayer 7-6 (6), 6-4 al austríaco Dominic Thiem.

El serbio ganó un total de 68 títulos en su carrera, 12 de ellos de Grand Slam. Djokovic, de 30 años, se tomó el resto del año para disfrutar el nacimiento de su segundo hijo, recuperar el codo y pensar en sus objetivos para 2018. Precisamente, el jugador dijo que buscará volver a ser el número uno del ranking. “Te estaría mintiendo y no sería fiel conmigo mismo si te dijera algo que no sea regresar a ser el número uno, y ganar títulos de Grand Slam. No me daré por satisfecho con menos. Sé lo que hice en el pasado y me he demostrado a mí mismo que puedo hacerlo”, expresó.