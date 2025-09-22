El senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli analizó este lunes por la 750 el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, quienes, en medio de una crisis financiera de gran calibre, apuestan a un préstamo inédito por parte de Estados Unidos para conseguir fondos frescos que les permitan contener al dólar.

Ante la pregunta de si el apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a la gestión Milei es suficiente, Parrilli contestóSólo los de los grupos financieros, que estaban cerca de un default y recurrieron a más deuda y a la garantía de rentabilidad de los operadores de bolsa”