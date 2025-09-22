Hay dos versiones y no son incompatibles. Una dice que se sentaba en esa mesa del fondo. Otra dice que se sentaba en la mesita junto a la ventana. Ambas coinciden en que a veces leía, otras escribía, otras dibujaba. Lo cierto es que iba casi todos los días, porque el parroquiano, Raul Scalabrini Ortiz, vivía a dos cuadras de este bar, el Gandini, en Olivos. Podes mirár por la ventana, pero es mejor entrar, porque más allá del hecho histórico, ya no se puede ser parroquiano. Ya casi no hay bares de verdad, de esos en que se sabía cómo tomabas el café, y uno conocía la vida del mozo y el estado de su familia. Ese donde mirabas por la ventana y la coreografía urbana era siempre la misma, y si mirabas hacia adentro notabas quien había tenido una buena noche o un mal día.

Hoy todos son franquicias, donde un día te atiende una chica y al día siguiente un muchacho que ayer no estaba y dos días después otra chica y te ponen el QR y muy eventualmente te preguntan con esa sonrisa que les obligan a poner, si querés un late o un machiato o un café tres onzas y descubrís que no hiciste el doctorado para pedir café en este nuevo mundo donde menos el café, todo es express. Este mundo donde se mezcla eficacia con eficiencia. Donde se mezcla vivir bien con estar bárbaro.

“Yo vengo de la construcción, hace mucho, y después de la gastronomía” dice Fernando, que lleva adelante la idea de que Gandini siga siendo un bar-café de parroquianos, porque “me puede la nostalgia. Yo me acuerdo de mi viejo llevándome a la mañana al bar, donde él se pedía un café y para mí un cortadito”. Lo dice mientras saluda a una mujer muy mayor que está sentada con otras “chicas” en la mesa de la derecha contra la ventana al lado del vidrio, y que trata de que no se le escape un caniche extrañamente silencioso. Fernando remata con un dato: “hace seis meses que estoy acá, pero sé que a la señora se la cuenta como parte del inventario. Esta ahí desde siempre”.

Cuentan todavía, de mentas -porque ya no hay nadie vivo que lo corrobore- que en Gandini, Scalabrini Ortiz se sentaba a discurrir con don Arturo Jauretche, en los albores de FORJA. Y no importa que hoy el bar este algo modernizado. Alcanza con poner la vista en blanco y negro y listo. Pena que están lejos y no se puede oír que dicen, y pasarse de mesa sería una indelicadeza reprochable. Es más fácil cuando Scalabrini está solo dibujando las líneas de trenes, porque uno se puede levantar como para ir al baño y ojearle el papel.

“Hace una semana llegó un señor muy mayor. Se sentó y pidió un café y sin que viniera a cuento me dijo que él venía acá cuando tenía dieciséis años y entonces preguntás qué pasaba en esa época. Qué veía”. Lo cierto es que el señor forzó la nostalgia, porque en esa época el bar estaba a treinta metros de acá, cruzando. Era toda la esquina que se la llevó un emprendimiento inmobiliario hace no mucho. El acto de resistencia fue mudarlo aquí, para no perder ese pedazo de historia. Igual desde las ventanas se sigue dominando la plaza. No ahora mismo que está “cerrada por reformas” pero sí.

El lugar existe desde el año 1900 como almacén de ramos generales, y allá por el '37 fue bar, boliche, que conservaba el indispensable palenque y la barra de estaño para los del pueblo y los ingleses del ferrocarril. Aquel ferrocarril inglés.

También hay quien cuenta que en sus inicios, Pino Solanas venía a sentarse con don Raúl para escucharlo hablar sobre los trenes y su importancia.

Así que bien podemos volver a poner la mirada en blanco y negro para a Scalabrini Ortíz escribiendo que: ”La nacionalización de los ferrocarriles que aquí postulo implica no solamente la expropiación de los bienes de las empresas privadas y extranjeras. Ese acto reducido a sí mismo, produciría un beneficio nacional indudable. Trocaría el propietario privado y extranjero por el gobierno nacional, en quien debemos sentir representados nuestros mejores anhelos. Pero el cambio debe ser más profundo. El ferrocarril debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Debe cambiar por completo la dirección y el sentido de su actividad para ponerse íntegramente al servicio de los requerimientos nacionales. Casi diría que el ferrocarril nacional deberá combatir, ante todo, contra sí mismo, contra su propia política. En busca de la ganancia el ferrocarril aniquiló a las industrias del interior”.

Al fin que me tomé ese café que pude pedir fácil cuando Fernando me preguntó que tomaba y solo dije “un café” y me quedé mirando las paredes con cuadros, poesías, fotos, una barra más moderna y la señora con “las chicas” y el caniche mudo al lado de la puerta. El resto es imaginar, como si recordara, en blanco y negro y en silencio, un lugar desde donde también se gestaron cosas importantes. Respirar y mirar el café Gandini, casi vacío y a punto de cerrar. Y descubrir que estamos en las puras nostalgias de bares. Y de Scalabrinis.