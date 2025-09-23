El expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli lanzó duras críticas al anuncio de que Estados Unidos de brindar apoyo financiero al Gobierno de Javier Milei y afirmó que la Casa Rosada persigue un objetivo único: “Llegar sin que haya una crisis terminal a las elecciones de octubre”.

Vanoli señaló que “por ahora no hay nada más que un mensaje en las redes sociales donde queda claro el apoyo político del Gobierno de Trump a Milei y no hay ningún detalle”. “Dicen que harán todo lo que sea necesario, lo demás son especulaciones”, dijo en declaraciones a la 750.

Y explicó que la Argentina podría acceder a un financiamiento que se llama “Fondo de Estabilización de Monedas” que “en los últimos años se usó muy poco”. “El último caso relevante fue hace algo más de 30 años cuando México tuvo la gran crisis del Efecto Tequila”, aclaró.

“La experiencia avala que este préstamo implica devaluación, ajuste, reformas estructurales y diversas cuestiones geopolíticas: México tuvo que dejar sus recursos petroleros en garantía. habrá que ver que le piden a la Argentina. Preocupa cuanta institucionalidad va a tener esto”, advirtió.

En el mismo sentido, analizó el plan económico del Gobierno, el cual tiene dos problemas: uno “muy grave” del sector externo que el Gobierno “ninguneó” y la política cambiaria de bandas que “colapsaron”.

“El Gobierno puede que en estas semanas, si recibe la ayuda, pueda sostener esas bandas. Pero es insostenible, porque cuando casi todos los productos son más baratos en el extranjero, evidentemente hay un problema. Claramente uno piensa que estamos en presencia de mecanismos financieros que recuerdan a situaciones muy críticas del país, como por ejemplo el blindaje en la presidencia de Fernando de la Rúa, el megacrédito en el 2018”, sostuvo.

Para el expresidente del Banco Central el objetivo del Gobierno es muy claro: “Llegar sin que haya una crisis terminal a las elecciones de octubre”.

Asimismo analizó la actualidad de la economía real en estos casi dos años de Gobierno de Milei: “Lo que uno observa es que no hay nada que implique estímulo económico. El salario real, las jubilaciones, la actividad, siguen cayendo o dan negativo. Acá no hay un plan económico consistente, sino en todo caso decisiones políticas para sostener en el corto plazo un modelo que a la vez toma decisiones muy injustas, porque asume un costo fiscal por la baja transitoria de las retenciones de aproximadamente 0,3% del PBI, que es exactamente el mismo monto que rechazó con los vetos para el Garrahan, las universidades y discapacidad. Por eso el Gobierno desnuda que, de alguna manera, hace una suerte de plan platita”, cerró.