En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó el insólito encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, en el que el Presidente de los Estados Unidos apoyó la reelección del mandatario argentino con un tweet impreso y prometió más fondos para que la Casa Rosada pueda mantener el dólar controlado de cara a las legislativas de octubre.

El editorial de Víctor Hugo Morales

El asunto que fue Perón o Braden será Trump o peronismo. Kicillof o Lamelas. En la historia de este siglo hay que mencionar la pelea “CFK o FMI”.

Los anuncios de ayer, el pergamino que Trump le entregó en mano a Milei como el empleado del mes, justifican la tapa de hoy de la mafia de Clarín. Milei calificó como el encargado de los asuntos norteamericanos en la Argentina y Caputo lloró de emoción, lo que enterneció a la mafia del diario en una semana de compra-venta y ganancias totales en el subibaja provocado del dólar donde ellos se cuentan como participantes.

Rufianes y seguros de sí mismos, cada cual avanza por su carril. Van en el mismo sentido, son tal para cual. Esa ceremonia del rojo republicano y Milei con las rodillas juntas era la fiesta de egresado del presidente argentino. Trump, como rector del mundo, era la figura central. Quedaron habilitadas oficialmente cuatro semanas de farra económica. A partir de este momento. Comprar dólares baratos y esperar que pasen las elecciones. Solo resta ganarlas. Y ahí está el tema: quieren ganarlas con Trump.

¿Es que un argentino medio vota a Trump? Trump se metió en la elección de octubre y uno se pregunta si no será descabellado. Una cosa son los negocios y otra debería ser una elección en la que la propuesta es asumirse como un protectorado de los Estados Unidos. Una dependencia solapada, vaya y pase. Un simulacro de libertad funciona. Pero ya eso de votar en urnas forradas de bastones rojos y blancos quizás no le guste a mucha gente.

Trump en la Argentina es quitarse la crema que tenían debajo de la careta. Quedarse sin nada, a cara descubierta, solo con las ojeras del tiempo. Así que quizás no sea lo mejor tanto Trump en las tapas de Clarín y Nación. Trump para acá, Trump para allá, dale que te dale con Trump y las fotos y la risa y los pulgares arriba. Más de un derechoso tradicional se empachó. Y millones anduvieron con una náusea de sube y baja todo el día.