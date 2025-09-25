"En Neuquén no quieren oír mi voz, no logro hablar en ninguna radio del interior de la provincia", denunció la candidata a senadora por Fuerza Patria, Silvia Sapag, este miércoles, en diálogo con la 750.

Según detalló Sapag, la provincia está fuertemente afectada por la crisis, con familias endeudadas, olas de despidos y comercios cerrados por la caída abrupta del consumo: "Nuestro país está en una situación dramática", advirtió.

El aumento de los servicios, la falta de incentivo a la industria nacional, el recorte brutal a la ciencia y la técnica, a salarios, pensiones y jubilaciones fueron algunos de los temas que la candidata neuquina para el Senado de la Nación enumeró como principales causales de la crisis económica.

En Neuquén en particular, agregó, la vida es muy cara y quien desconoce puede incurrir en un error: creer que la mayoría de los neuquinos tienen salarios similares a los del sector petrolero.

"Los dos pueblos que están en el corazón de Vaca Muerta, que son Añelo y Rincón de los Sauces, no tienen gas ni asfalto, es increíble. La provincia de Neuquén tiene muchas poblaciones que no tienen gas, cómo puede ser, somos el segundo yacimiento no convencional del mundo y en las poblaciones de donde se saca no tienen gas", cuestionó Sapag en Branca de vuelta.

Y continuó: "Estamos viviendo un momento muy complicado, donde nosotras queremos, como candidatas de Fuerza Patria, junto a mi compañera que es Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue (UNComa), dar la seguridad a nuestros compatriotas de que no vamos a ceder un ápice: somos barrera, no camaleones. Nuestra tayectoria nos avala, no vamos a cambiar un voto por nada".

Sumado a esto, la posibilidad de un nuevo endeudamiento con el Tesoro de Estados Unidos sin la precisión de los condicionamientos, dijo, afecta a la soberanía nacional. "Asusta y por eso se necesita en el Congreso de personas que con seguridad y con certeza digan lo que van a hacer y lo hagan y no que estemos en la expectativa de qué le conviene a un gobernador y cuándo van a dar su voto, solo esperan la llamada que les da la orden si se levantan de la banca o aprietan rojo o verde. La ciudadanía tiene que tener la seguridad de que vamos a defender nuestra patria", insistió.