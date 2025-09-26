Las agrupaciones opositoras en Newell’s se reunieron ayer para definir el adelanto de las elecciones en el club pero se detuvieron en discusiones colaterales como exigir la renuncia de la directiva de Ignacio Astore para acelerar el proceso electoral. Ex directivos del club plantearon una salida con renuncia del presidente, en petición que tenía tono a revancha personal en detrimento del objetivo colectivo que los reunió. En consecuencia, el socio rojinegro deberá esperar hasta el 14 de diciembre para elegir nuevas autoridades a pesar de la crítica situación institucional que atraviesa la entidad.

Ahora que Ignacio Astore quiere sacar cuanto antes las urnas, son los socios los que no quieren concederle el pedido al presidente. Es que en esos términos se planteó anoche la discusión entre las agrupaciones opositoras para adelantar al mes de noviembre los comicios, en propuesta elevada por la actual dirigencia. Ocurrió que hubo agrupaciones, como la que lidera el ex vicepresidente Cristian D’Amico, que pusieron condiciones para sacar antes las urnas, la principal de ellas exigir que Astore renuncie, junto al resto de la Comisión Directiva. Un planteo que está más vinculado a imponer una situación personal por sobre el deseo colectivo y no habrá adelanto de elecciones en el parque Independencia.

Las discusión escaló entre los directivos de las diferentes agrupaciones, aunque la mayoría no dudó en acelerar el proceso electoral para tener el club nuevas autoridades en el mes de noviembre. Entre rencores y reproches, los dirigentes opositores llevaron el debate al fracaso, principalmente porque era perentorio encontrar unanimidad en la propuesta de Astore para encontrar aval jurídico al cambio del calendario electoral.

Lo que viene para Newell’s no es más que extender su agonía institucional hasta el 14 de diciembre, día en que finalmente se votará. Porque las actuales autoridades carecen de toda credibilidad después de tantos años de mentiras al socio y de acumular desaciertos deportivos sin pausa. Astore tiene por delante no solo la responsabilidad de evitar que el equipo caida a zona de riesgo de permanencia en la máxima categoría sino que debe pagar las deudas reunidas con jugadores, entrenadores, empleados y ex jugadores. Newell’s no le paga a los jugadores en término hace mucho tiempo, al igual que a los empleados, lo que fue despertando el deseo de muchos futbolistas en dejar la institución y el rechazo de tantos otros a los cuales el club fue a buscar. En el parque se votará el domingo 14 de diciembre y se respetan todas las fechas del proceso electoral que dio a conocer en su momento la Comisión Electoral.