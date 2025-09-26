Estudiantes de La Plata perdió por penales (4-2) con Flamengo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El local venció 1-0 en los 90 minutos e igualó la serie tras perder en la ida el 2-1 en Brasil, aunque en los tiros desde los doce pasos Agustín Rossi se visitó de héroe y contuvo dos remates. Sus compañeros tuvieron puntería y el equipo de Río de Janeiro se clasificó a la la semifinal donde lo espera Racing.

El conjunto platense quiso ser protagonista desde el inicio y enfrente Flamengo recurrió a sus salidas con toques cortos. El equipo carioca tuvo la primera más clara tras recuperar en la mitad de la cancha, y Facundo Rodríguez la sacó sobre la línea tras el remate de Gonzalo Plata.

El visitante fue más práctico y Jorginho exigió a Fernando Muslera con un remate que se desvió al tiro de esquina. La precisión en los pases y tiros de media distancia como los de Saúl Ñíguez, uno que dio en el palo y otro pasó muy cerca, fueron las credenciales del equipo a cargo de Filipe Luís.

Pero antes de irse al descanso Santiago Núñez mandó un pelotazo que recibió Gastón Benedetti, quien sorprendió dentro del área y sacó un misil de zurda que dejó parado al arquero Agustín Rossi. Fue un golazo del lateral y el León lograba igualar la serie.

En el complemento Estudiantes comenzó jugando en el campo rival, pero cuando el Flamengo recuperó la pelota ganó confianza para atacar. No fue por abajo con el juego que lo caracteriza, sino que buscó con centros que exigieron a Fernando Muslera.

El trámite creció en intensidad porque el local reaccionó, y el ingreso de Edwin Cetré por la banda izquierda le dio salida al conjunto de Eduardo Domínguez.

A los 73 minutos Estudiantes tuvo el segundo cuando Guido Carrillo lo asistió de cabeza al propio Benedetti, que definió perfecto, pero al recibir, el defensor se encontró en posición adelantada. Luego de la revisión del VAR el tanto fue anulado.

El epílogo fue con mucha tensión con ambos buscando el gol que definía la serie, Estudiantes por el segundo o el empate de Flamengo. Ante la igualdad en los 90 minutos, el encuentro se definió por penales.

En la serie desde los doce pasos el equipo carioca tuvo más puntería y convirtió sus cuatro tiros. También se valió de la labor de Agustín Rossi que le contuvo los remates a Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar.

Los jugadores de Estudiantes se retiraron aplaudidos por su público que reconoció el gran partido que hicieron ante Flamengo, que se clasificó a las semifinales y enfrentará a Racing, clasificado tras eliminar a Vélez. Los cruces serán el 22 y 28 de octubre.



