Dos mujeres fueron halladas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca. Se trata de una madre y su hija, identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25. Sus cuerpos estaban calcinados en una habitación y se investiga un posible doble femicidio.



Los vecinos alertaron a las autoridades sobre una situación de violencia en la casa, ubicada en Santa Fe al 2300 de la ciudad del bonaerense. La policía y los bomberos ingresaron y encontraron los cuerpos, además de rastros de combustible y puertas forzadas.

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, aseguró al medio local La Brújula 24 que “fue un doble femicidio”. Señaló que "en este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto".

Añadió que "esa cuadra tiene vecinos muy unidos, donde todos son muy amigos. Cuando vieron que la casa se prendía fuego, trataron de entrar, pero no pudieron por el humo”.

También dijo que "una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha”. No tuvo dudas en declarar que "hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias" y que "mi mamá y mi hermana tenían miedo”.

“Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques”, afirmó Leandro. “Mi mamá tenía amigos, no los llamaría parejas o novios, eran relaciones circunstanciales las que tenía. No era frecuente que ambas compartan momentos en la cama y como mi hermana era muy apegada a mi papá, se acostaba un rato y luego se iba a su habitación, pero no miraban películas juntas en ese lugar”, destacó.

A su vez, un vecino llamado Daniel declaró que su cámara de seguridad detectó el sonido de un disparo de arma de fuego. “Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22:30″, manifestó el hombre.

“Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista. El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”, agregó.

El hombre recordó que "las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar quien murió hace dos años de un cáncer fulminante. Las víctimas no andaban en nada raro, eran gente trabajadora, humilde y honrada”.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, así como el relevamiento de las cámaras publicas y privadas y el levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica. De momento, no hay detenidos.