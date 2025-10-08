El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le hizo un violento gesto a un vecino de Mar del Plata que lo increpó por el endeudamiento que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei.

Este martes, durante la visita a la ciudad balnearia que hizo parte del gabinete, en la que el presidente Javier Milei inauguró una planta de papas congeladas, Francos se cruzó con un vecino que le gritó "la historia se los va a cobrar".

En ese momento, el jefe de ministros se acercó enojado al vecino, que se encontraba detrás de una valla de seguridad, y le pidió explicaciones sobre lo que acababa de gritarle. "Se los va a cobrar, ¿Cuántos miles de dólares pediste?", le contestó el hombre.

Lejos de darle una respuesta acorde a su cargo, Francos le hizo el gesto de "fuck you" con la mano y le dijo que estaba loco. El vecino, indignado, le respondió: "Eh, a mi no me digas loco, forro. ¿Quién te crees que sos? Sos un mandatario, te votaron para mandar, pero no para pedir guita, ¡ladrón!".

Este martes, Francos viajó a Mar del Plata junto a Milei y Diego Santilli, el candidato que el Gobierno pidió poner como cabeza de la lista bonaerense que dejó vacante José Luis Espert -pedido que fue rechazado este miércoles por el juez federal Alejo Ramos Padilla-, para inaugurar una fábrica de papas.

Al igual que ocurrió en otros puntos del país que visitó durante las últimas semanas el Presidente, en las calles de la ciudad costera hubo movilizaciones en contra del Gobierno, centralmente de agrupaciones de izquierda y de jubilados.