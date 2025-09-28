En la elección “reglas” o “discreción”, es decir, si es mejor dar señales claras y atarse al mástil, o muñequear como un piloto de tormentas, Milei se debe autopercibir como “team reglas”. Pero su gobierno mete mano a lo loco y, mientras se propone destruir el Estado desde adentro, el socorro le vino siempre desde afuera, de otros Estados: el swap de China, el préstamo del FMI, y ahora los canutos que promete Trump.

Las intervenciones de Caputo, lejos de dar señales a los mercados, han sido brutales e impredecibles, por ejemplo, la devaluación del 120% y la caótica eliminación de las LeFi del BCRA. Ahora se sumaron la precoz quita de retenciones --que parecía que iba a cumplir el sueño húmedo del sector agropecuario y acabó antes--, y el anuncio del salvataje de EEUU.

El gobierno no solo ha perjudicado a los trabajadores. La industria y el comercio han sido abandonados en la recesión, la caída de la facturación, suspensiones y quiebras. A la construcción, primero le cortó la obra pública, ahora le pinchó la ilusión del crédito hipotecario.

A los bancos, les pidió que vuelvan a ser tales, y se resignaron a convivir con una mora creciente; después les tocó las narices con la política errática de los encajes y el apretón monetario. Ahora se encargó de fastidiar al sector agropecuario, para quienes el atraso del tipo de cambio fue coronado por un amague de quita a cero de retenciones, acaparadas en solo tres días por apenas un puñado de cerealeras.

La vuelta de las retenciones las anunció el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Con la estirpe de un Robert McNamara de la economía, fue designado por Trump para dirigir la política económica de la República Argentina. Su contacto con el equipo de Caputo es su amigo, el chileno José Luis Daza, candidato a ministro de economía de Chile del pinochetista José Antonio Kast.

El FMI, con el 70% del crédito otorgado, no ha podido hacer que la Argentina cumpla las metas de acumulación de reservas. Ahora ha sido corrido por Trump quien, como Big Boss, tuvo que involucrarse en forma directa, cual desafío final.

Si la intervención del gobierno bajo la tutela de los programas del FMI ya era torpe e impredecible, ahora dependerá del humor de Trump, que pidió quedarse con Canadá y Groenlandia, y tiene en vilo la economía planetaria con su política arancelaria, la cual al principio se presentó como proteccionista, pero ahora es un arma para inmiscuirse en la política interna de los países, como hace con Brasil para que libere al golpista Bolsonaro.

EE.UU. ha vuelto de la manera más patética a querer ordenar su patio trasero. Esta vez, como un jefe gánster, mostrando en los medios cómo su flota frente a Venezuela revienta de forma artera y cobarde embarcaciones con siluetas humanas anónimas, sin juicio previo, ni voz de alto. A la Argentina le tocó el triste rol de gobierno cooptado por un país extranjero. Trump, como un Santa Claus “gangsta” le dijo a nuestro presidente “ahora lárguense de aquí!”.