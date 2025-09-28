Población argentina

El think tank Fundar lanzó días atrás un nuevo informe sobre cómo evolucionó la población argentina. "¿Cómo es la historia demográfica argentina? ¿Cómo se compara con la de países más desarrollados y la de países de la región? ¿Es estable o irregular? ¿Qué velocidad y tendencias tiene su trayectoria?", se pregunta el trabajo. A continuación, las principales conclusiones.

*Argentina está inmersa en un proceso de envejecimiento poblacional, una transformación demográfica que es parte de una tendencia global. Este proceso se debe principalmente al cambio operado tanto en la fecundidad (el número de hijos por mujer) como en la mortalidad (la cantidad de fallecimientos). Desde inicios del siglo pasado, ambos indicadores vienen disminuyendo gradualmente.

*Este proceso se denomina “transición demográfica”. Para entenderlo, pensemos en la estructura de una población como una pirámide. Tradicionalmente, en sociedades con altas tasas de natalidad y mortalidad, la base de esta pirámide (los niños) era muy ancha, estrechándose rápidamente hacia la cima (las personas mayores), lo que le daba una forma triangular.

*Sin embargo, a medida que la fecundidad disminuye y la esperanza de vida se prolonga, esta pirámide cambia: su base se angosta debido a menos nacimientos, y su parte superior se ensancha porque más personas alcanzan y superan edades avanzadas. Esto transforma la estructura triangular a una forma más rectangular.

*La población argentina ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de su historia, aunque a un ritmo variable que configuró cuatro etapas bien distintas. La etapa que va de 1810 a 1870 se caracterizó por un crecimiento poblacional lento. En este período, la población pasó de apenas 400.000 habitantes en la independencia a un millón.

*La segunda etapa abarca desde finales del siglo XIX hasta principios del XX y estuvo signada por el crecimiento acelerado de la población por el impulso de la inmigración masiva, principalmente europea.

*La tercera etapa abarca desde 1950 a 2015 y se caracteriza por un crecimiento más lento y gradual. La duplicación de la población se volvió más lenta: el crecimiento de 16 millones de habitantes en 1950 a 32 millones a finales de la década de 1980 tomó 35 años. La última etapa, que inició en 2015 y continua en el presente, está signada por un declive todavía más rápido en el ritmo de crecimiento, como consecuencia de la caída abrupta de la fecundidad.

*A pesar de esta evolución, las proyecciones estiman que la población argentina continuará creciendo moderadamente en el futuro cercano con una clara tendencia a la estabilización. Ante este escenario, es probable que la población de Argentina nunca llegue a superar los 50 millones de habitantes.