La Municipalidad de Rosario, en el marco del Día de las Bibliotecas Populares, llevó a cabo la firma de un acta compromiso y realizó la entrega de subsidios a distintas entidades bibliotecarias de la ciudad en el Complejo Astronómico Municipal, reafirmando así la continuidad de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento y desarrollo de estos espacios culturales.

Las bibliotecas populares son lugares de intercambio cultural y recreativo que fortalecen el sentido de comunidad y acercan a las familias a las múltiples propuestas que impulsan a lo largo del año. El acompañamiento de la Municipalidad a su desarrollo representa una continuidad en el trabajo que viene realizando la Secretaría de Cultura y Educación junto a estos espacios culturales, en pos de su fortalecimiento institucional, el crecimiento de su infraestructura y el enriquecimiento de sus actividades culturales y educativas.

Durante la jornada también se compartió información sobre el Programa de Capacitación en Bibliotecas Populares, que se desarrolla entre los meses de mayo y noviembre de este año en distintas instituciones de la ciudad. Además, se anunció una nueva edición del Programa de Fortalecimiento, una línea estratégica que busca consolidar el vínculo entre la Secretaría de Cultura y las bibliotecas populares, promoviendo el diálogo, la cooperación y el acompañamiento institucional en todas aquellas acciones que impulsen su desarrollo y su inserción en la vida comunitaria.

En ese sentido, el secretario de Cultura, Federico Valentini, expresó: “Es una alegría estar en esta instancia del año, ayudando y acompañando a las bibliotecas populares. En un país tan poco previsible, donde prácticamente no hay políticas públicas, Rosario es una ciudad distinta. Estamos acompañando a las bibliotecas populares, estamos invirtiendo en cultura. eso es Rosario, es una ciudad distinta, donde las políticas públicas son honestas y transparentes”.

Por su parte, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck destacó el trabajo que se hace desde las bibliotecas en cada barrio: “Este trabajo que ustedes hacen, no solamente hay que respetarlo, sino que hay que promoverlo. Todos sabemos que las bibliotecas populares no son solo un refugio de libros, sino que también son una convicción y una forma de decirle a la sociedad que el acceso, el conocimiento a la cultura y los saberes colectivos también lo hacemos acá en Rosario de una manera diferente, que es a través de la participación comunitaria”.

El acto incluyó, además, un momento de especial reconocimiento a quienes hacen posible día a día el funcionamiento y el espíritu de las bibliotecas populares. Socias y socios destacados, propuestos por cada una de las instituciones participantes, recibieron una distinción por su compromiso, trayectoria y contribución al crecimiento de sus bibliotecas. Este gesto simbólico pone en valor el trabajo silencioso y sostenido de muchas personas que, con vocación y esfuerzo, sostienen espacios de lectura, encuentro y formación ciudadana.

De esta manera, el municipio continúa apostando a la articulación permanente con las bibliotecas populares, reconociéndolas como pilares fundamentales en el acceso a la cultura, el conocimiento y la participación comunitaria. La celebración fue, además de un homenaje, una reafirmación del compromiso compartido por construir una ciudad más inclusiva, lectora y solidaria.