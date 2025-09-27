Una vez que el gobierno de Donald Trump decidió aplicar un salvataje de último momento al de Javier Milei, el argentino comenzó a recibir órdenes. Una de las que le pasó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es la de acercar a los gobernadores a la Casa Rosada y alcanzar acuerdos que le permitan garantizar la gobernabilidad. Todo indica que los libertarios han comenzado a dar pasos en esa dirección. Al menos es lo que parece representar la designación de la actual secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini en el codiciado directorio de YPF. La flamante directora responde directamente al gobernador Alberto Weretilneck. Habrá que ver cómo actúan en las próximas semanas los legisladores que responden al mandatario rionegrino.

Confini además de estar a cargo de la secretaría de Energía es también candidata a senadora nacional, postulación que dejaría de lado ahora para ocupar la poltrona en la petrolera estatal. Según trascendió, la incorporación en el directorio ya se informó, tal como lo establecen los reglamentos y normas existentes, a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A y A3 Mercados S.A.

Así, Confini se integra al directorio hasta que se renueve por completo el próximo año. Se hará cargo de la poltrona que había dejado Ignacio Bruera que ya había renunciado pero que no había sido reemplazado.

El gobierno provincial dejó trascender que esta designación profundiza el cambio en la matriz productiva que lleva adelante el mandatario. Dicha matriz, dicen, se expresa en dos proyectos en los que participan YPF, el Oleoducto Vaca Muerta Sur y GNL. Incluso la designación se produce prácticamente en el mismo momento en que llega un buque chino con 8 mil toneladas de acero que están destinados a la construcción de tanques para

La formalización de la titular de Energía en el directorio de YPF llegó en la semana en la que el Gobierno exaltó el potencial exportador de la provincia con la llegada del primer buque proveniente de China con 8.000 toneladas de acero para la construcción de los tanques de la planta de almacenamiento del Oleoducto Vaca Muerta Sur, ubicado en Punta Colorada. La intención es que esté funcionando a fines de 2027 por donde saldría el crudo neuquino. Es un oleoducto más que importante que tiene una extensión de más de 400 kilómetros que incluye una terminal portuaria.

Los que sospechan de la intención que hay detrás de esta designación primero señalan que Confini es la pareja del gobernador. Luego advierten que puede ser una maniobra de la Casa Rosada para reconstruir los puentes con Weretilneck. En este último tiempo, el gobernador de Río Negro se mostró bastante crítico con decisiones del gobierno de Milei. Por caso, rechazó los vetos presidenciales a las leyes sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Incluso cuestionó la negativa de la Rosada a aceptar la ley que reglamenta la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden”, dijo en su momento Weretilneck. Según trascendió, el encargado de mejorar el vínculo no es el ministro del Interior, Lisandro Catalán, sino el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No hay mucho tiempo, las elecciones se aproximan y en el Congreso incluso se habla de la posibilidad de interpelar a Francos y otros funcionarios estratégicos del gobierno.