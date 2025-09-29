La cuenta regresiva para los Premios Martín Fierro 2025 ya está en marcha. Este lunes 29 de septiembre, la televisión argentina tendrá su gran gala en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago Del Moro y transmisión exclusiva por Telefe. Desde las 19 horas comenzará la previa con la tradicional Alfombra Roja, mientras que la ceremonia principal arrancará a las 21.
En el anuncio de nominaciones, realizado por Vero Lozano junto a Luis Ventura, presidente de Aptra, se conocieron las producciones que competirán en cada categoría. La serie Margarita encabezó la lista con nueve nominaciones, seguida por Bake Off Famosos con cuatro candidaturas cada una.
Un dato destacado es que El Nueve, señal del Grupo Octubre, obtuvo 13 nominaciones, consolidando su lugar dentro de la televisión nacional. La cifra marca un reconocimiento importante para la emisora, que dirá presente en varias ternas junto a los grandes tanques de la pantalla argentina.
Las nominaciones de Telenueve en los Martín Fierro 2025
El histórico noticiero de El Nueve obtuvo 3 nominaciones en la próxima entrega de los premios:
Noticiero diurno con Telenueve al mediodía, conducido por Daniel Navarro y Marisa Andino, y Esteban Mirol hasta 2024.
Noticiero nocturno con Telenueve Central, de la mano de Claudio Rígoli y Mariana Verón.
Producción integral por Telenueve Central, reconociendo el trabajo de todo su equipo.
Cómo ver los Premios Martín Fierro 2025
La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Televisión se transmitirá en vivo por Telefe. Se podrá seguir en canal 10 (Flow y Telecentro, señal digital), canal 1001 (Flow HD), canal 123 (DirecTV digital) y canal 1123 (DirecTV HD).
Además, estará disponible el streaming en línea de Telefe, para quienes prefieran verlo desde dispositivos digitales.
La ceremonia oficial comenzará a las 21 y estará conducida por Santiago del Moro.
El menú gourmet de los Martín Fierro
Como snacks de bienvenida, se servirán tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja con arveja fresca marinada y brotes; y un domo de queso azul acompañado de alioli.
La entrada será una burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.
El plato principal consistirá en costilla de novillo en cocción lenta, con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Para los vegetarianos, la propuesta incluye hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.
Finalmente, el postre será una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor, pensado como broche de oro para la ceremonia.
Los nominados de El Nueve en los Martín Fierro 2025
En total, El Nueve sumó 13 nominaciones en distintas categorías:
Ficción: El método – Paola Barrientos
Humorístico / de actualidad: Bendita – “Beto” Casella
Noticiero diurno: Telenueve al mediodía – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero nocturno: Telenueve Central – Claudio Rígoli y Mariana Verón
Interés general: Nara que ver – Nara Ferragut
Musical: Planeta 9 – Edith Hermida y Maia Chacra
Gastronomía: Qué mañana! – Mariano Peluffo
Viajes / turismo: Tenés que ir – Hernán Lirio
Programa de servicios: BA Emergencias
Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública)
Labor periodística masculina: Claudio Rígoli (Telenueve Central)
Panelista: Diego García Sáez (Todas las tardes), David Kavlin (Todas las tardes)
Producción integral: Telenueve Central – Claudio Rígoli y Mariana Verón
La transmisión por streaming
La transmisión online a través de Streams Telefe arranca a las 18, con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santiago Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.
Mientras que Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón, Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferne con Grego.
Además, Kennys Palacios estará a cargo de la cobertura para Fuera de Joda y Lapré. Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán a la alfombra roja desde los estudios de Telefe, mientras que Fefe Bongiorno comentará la ceremonia.
¿Dónde y cómo ver los Martín Fierro 2025?
La ceremonia de los Martín Fierro tendrá una amplia cobertura en televisión y streaming. Telefe inicia su transmisión especial a las 17 con La previa, conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez. Luego, a las 19, comienza la alfombra roja, con Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.