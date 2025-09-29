La cuenta regresiva para los Premios Martín Fierro 2025 ya está en marcha. Este lunes 29 de septiembre, la televisión argentina tendrá su gran gala en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago Del Moro y transmisión exclusiva por Telefe. Desde las 19 horas comenzará la previa con la tradicional Alfombra Roja, mientras que la ceremonia principal arrancará a las 21.

En el anuncio de nominaciones, realizado por Vero Lozano junto a Luis Ventura, presidente de Aptra, se conocieron las producciones que competirán en cada categoría. La serie Margarita encabezó la lista con nueve nominaciones, seguida por Bake Off Famosos con cuatro candidaturas cada una.

Un dato destacado es que El Nueve, señal del Grupo Octubre, obtuvo 13 nominaciones, consolidando su lugar dentro de la televisión nacional. La cifra marca un reconocimiento importante para la emisora, que dirá presente en varias ternas junto a los grandes tanques de la pantalla argentina.