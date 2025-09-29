Algo de ruido quedó por el montaje fallido y todavía sigue presente días después. Es la historia de una foto. Se instaló en el ambiente como una obra de guión inconcluso, de blanqueo de imagen que no prosperó. El círculo de funcionarios serviles del régimen libertario cayó en offside evidente. No hizo falta que llamaran al árbitro desde el VAR.

Pusilánimes ávidos de encontrar la instantánea soñada, la sonrisa compartida y el gesto de dos pulgares arriba del presidente argentino, no pudieron. Lo querían junto a Messi. Aunque fuera de sonrisa forzada, parado como una estaca, sin la mínima mueca de simpatía recíproca. Buscaban recuperar la mística gritona, cincelada a golpes de motosierra y una prédica anticasta que se marchitó, que se convirtió en un jarrón sin agua, en naturaleza muerta.

Ni Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia; ni Gerardo Werthein, el ministro de Relaciones Exteriores; ni Daniel Scioli, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte; lograron el retrato anhelado que juntara a Messi y Milei.

Fue tal la derrota simbólica que hasta el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se burló de los cortesanos del rey desnudo: “Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10. Sigan participando!!! Hay grandes premios. En fin”, tuiteó en su cuenta de X.

La insistencia para obtener la foto con Messi hartó al capitán de la selección nacional. Querían usarlo en plena campaña política hacia las elecciones del 26 de octubre. En el medio quedó Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Un dirigente de tensa, distante, y por ahora, irrecuperable relación con el gobierno nacional.

La foto no sería posible, buscada como fue en Estados Unidos, durante la presencia de Milei en la 80° asamblea de Naciones Unidas. La idea quedó trunca pese a que el presidente y Messi coincidieron por unas horas en la misma ciudad. El ídolo que juega en el Inter del Miami visitaba con su equipo al New York City. El partido terminó 4 a 0 y el rosarino hizo dos goles. Ése era el disparador de un encuentro que se frustró.

Messi no se dejó usar, aunque desconocemos qué piensa del presidente argentino y su política de desprecio por los jubilados, médicos residentes, docentes, estudiantes, discapacitados y su plan económico sostenido por la usura internacional.

Parece que el intento por conseguir la foto había sido craneado a principios de septiembre. Pero no pasó. No hubo imagen. A pesar de que los contratantes de Messi en el Inter simpatizan con Milei y quieren ampliar sus negocios a la Argentina. Los hermanos Mas Santos, hijos de Jorge Mas Canosa, un cubano anticastrista.

Las imagen que más acerca a Messi con el presidente es una fake news chequeada en junio de 2023. El jugador aparece posando con el libro El camino del libertario, en un montaje verificado por el sitio de fact checking AFP Factual. La foto real era con un cuaderno en sus manos que reunía las firmas y agradecimientos de sus vecinos en el Kentucky Club de Campo en Funes, Santa Fe. Milei estaba en campaña, como ahora. Hubiera sido más original una estampita antigua de comunión.

