Haz lo correcto, el clásico filmado por Spike Lee en 1989, toma el calor como catalizador de los conflictos y el racismo que subyacen en la vida cotidiana en uno de los barrios más humildes de Brooklyn. Allí viven mayoritariamente familias afroamericanas, algunos hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una familia italoamericana que tiene una popular pizzería (A las 22, en Cine Club Rosario.)