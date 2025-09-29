Tras la declaración indagatoria de Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, y a días de que se cumpla el plazo para que la jueza María Servini defina su situación procesal, la querella solicitó que se dicte el procesamiento del uniformado. Lo acusan por homicidio agravado por abuso de funciones y uso de arma de fuego, en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Entre los argumentos, los letrados del fotoreportero señalaron que, "en las últimas semanas se incorporaron nuevas pruebas -las conclusiones de la División Balística de la Policía de la Ciudad y documentos vinculados a la capacitación y formación de Guerrero-, que confirman la ilegalidad del disparo, (lo hizo de la forma prohibida), y el carácter doloso de su conducta (la elección de la manera de disparar fue deliberada ya que sabía que así ponía en peligro la vida de Pablo)".

Asimismo, recordaron que este miércoles 1 de octubre se cumplen los diez días hábiles previstos para que la jueza dicte el procesamiento de Guerrero.

La presentación de la querella de Grillo tiene lugar tras la declaración indagatoria del gendarme, quien el último miércoles - en el marco de la causa en la que se investiga su accionar-, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, dijo que "jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

Guerrero se presentó ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.

El trabajador de prensa permanece internado en el Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca, donde realiza terapias de recuperación diaria.

