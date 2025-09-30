Organizaciones vecinales de la Ciudad de Buenos Aires realizarán este sábado un festival para reclamar la construcción de una plaza en el terreno del microcentro ubicado junto al Monasterio de Santa Catalina. Propiedad de la iglesia mormona que busca destinarlo a la construcción de su primer templo en la Ciudad, la expropiación del predio es reclamada por las organizaciones desde hace más de una década, en la que ya lograron frenar dos proyectos distintos para levantar una torre en el lugar.

El festival, denominado Plazapalooza, fue convocado formalmente por la organización Basta de Demoler, que encabeza la campaña Una plaza para el microcentro, y cuenta con la adhesión de otras organizaciones vecinales como Casco Histórico Protege, Cuidemos Catalinas o Basta de Mutilar Nuestros Árboles, así como de organizaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima. Se realizará este sábado 4 de octubre desde las 15 horas en el cruce de Avenida Córdoba y Reconquista, donde se encuentra ubicado el terreno en disputa.

Según anunciaron, habrá música, charlas y una galería de arte al aire libre, mientras que quienes participen pueden hacerlo con sus propios "dibujos, croquis, pinturas o renders" sobre "cómo te imaginás la plaza". Desde Basta de Demoler sostuvieron que "una plaza para el microcentro es estratégica para recibir a los nuevos vecinos del barrio para su transformación tras la pandemia, sumaría 6500 metros cuadrados de espacio verde público para disminuir el efecto Isla de Calor en el contexto del calentamiento global y mejorará la conservación de un edificio histórico".

También indicaron que tener una plaza allí colaboraría para la preservación del monasterio, declarado Monumento Histórico Nacional: "La plaza se ubicará en el terreno donde antiguamente se encontraba la huerta del monasterio y un cementerio de monjas y esclavos, restituyendo así un espacio de gran valor histórico", indicaron y propusieron, además, que previamente se realice una excavación arqueológica para determinar si hay restos relevantes en el lugar.