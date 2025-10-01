El casamiento de Muriel, con guion y dirección de P.J. Hogan es la historia de una chica que vive en un mundo de fantasía, canciones de ABBA y catálogos nupciales, mientras sueña con un príncipe azul. La protagonista es interpretada por una Tony Colette inolvidable que, cansada de esperar, decide irse a la ciudad a perseguir sus sueños (A las 20.30, en CineClú.)
