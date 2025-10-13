En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó el reconocimiento a Corina Machado, a quien calificó como una “enferma antidemocrática” con el Premio Nobel de la Paz y cuestionó a los medios de comunicación que compararon este premio con el que se entregó años atrás a Adolfo Pérez Esquivel y al Gobierno de Nicolás Maduro con la dictadura de Videla. En este contexto, dijo, la academia sueca y los periodistas dieron vuelta la realidad tal como el tribunal electoral da volteretas para dejar a que La Libertad Avanza ponga al frente en la lista electoral a los candidatos que el propio Gobierno pretenda.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Lo dan vuelta todo. Para el miserable gobierno de Milei, Colón es un héroe, como los empresarios, los del G20, los mafiosos, los narcos, los imperialistas, los invasores, los genocidas. Todo dentro del esperpéntico acuerdo con los Trump, los Bessent, los Abascales de la tierra.

Para la academia sueca, una enferma antidemocrática es una nobilísima figura de la paz. La mafia impune de Clarín compara a Machado con Pérez Esquivel, y para justificarlo equipara la dictadura de Videla con el gobierno de Maduro. Léanlo, está ayer el artículo de Roa. Si ustedes consiguen algo más mafioso, avísenos, al menos, para cubrirnos.

Lo dan vuelta como un payaso que saca sus bolsillos del pantalón para mostrar que no tiene nada. La Argentina, verbigracia. Voltereta de la Cámara Electoral, aplicando oficialismo a ultranza para arrimar una ayudita con el tema de la lista narco de la Libertad que Retrocede.

Giro misógino de LLA dejando afuera a una vedette porque ellos pensaban que ciertos atributos físicos se imponen a los intelectuales. Pero ahora no. Ahora se asustan y piensan que se les fue la mano, y arman una lista en la que Reinchhardt o Vázquez, o como la quieran llamar, deja de ser atractiva. La humillan diciéndole que Santilli puede ser más que alguien en este mundo dado vuelta.

El dramaturgo Jorge Núñez, en su libro Poder, clausura de la ética, de Corregidor, lectura casual de este fin de semana, habla de la irrupción de lo imprevisto en el intenso oleaje de la vida y la necesidad de optar.

“Frente a una convocatoria o posibilidad de acercamiento al poder existe aquel a quien el ser profundo se le revela con decoro y no olvida la continua impiedad del poderoso. En igual situación otras personas admiten gratificaciones de buen grado y aceptan ser colonizadas. La sumisión incita las apetencias de las fuerzas dominantes. Quien transige con el poder sabe que será avasallado...”, dice.

Ahora les faltan las boletas a imprimir. Y la mafia de Magnetto pone la carne en el asador para que suceda. Más énfasis que el propio interés de la banda que gobierna. Se las daría. Preferiría que lo puedan hacer, que tengan todas las herramientas que quieran. No entusiasma que la esperanza transite por los impedimentos legales. Éticamente la pelea es entre los que quieren al pueblo y los que lo desprecian. ¿No alcanza con eso?

Si un tipo te dice que Colón es un héroe y los asesinos son las víctimas del genocidio más atroz de la historia... ¿no alcanza? Si le rompe las ruedas a la silla de un discapacitado, si desampara a los hospitales, si vende el país a precio de oferta, en pesos, a los reyes del dólar, si estafa a medio mundo con una criptomoneda, si negocia con los narcos y todo el gobierno es responsable en serio... ¿precisás que en la boleta esté la cara de Espert, Reinchar o Santilli?