La múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles viajará por primera vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde brindará una charla motivacional y ofrecerá una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati.

Con 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, Biles no solo se consolidó en los últimos años como una leyenda del deporte, sino también como una referente global en la defensa de la salud mental y el bienestar de los atletas.

El próximo 8 de octubre, en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, la gimnasta ofrecerá en la Sede de Gobierno de la Ciudad una charla motivacional titulada “El poder de creer”, a partir de las 10 de la mañana.

En la charla, la estadounidense, considerada como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, combinará su experiencia deportiva con un mensaje de superación, resiliencia y liderazgo, dirigido a jóvenes atletas y al público en general.

Al día siguiente, el jueves 9 de octubre a las 17 horas, encabezará junto a su entrenador una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

La clínica estará dirigida a jóvenes talentos locales, quienes tendrán la oportunidad única de aprender de la atleta más laureada de la historia.

La participación en ambas actividades será gratuita pero con cupo limitado. Para asistir a la charla se deberá enviar un correo a [email protected], mientras que para la clínica en el Parque Olímpico habrá que inscribirse a través de [email protected].

Según aclararon los organizadores, la inscripción no garantiza el acceso, sino que se deberá esperar un mail de confirmación con la invitación para el evento.