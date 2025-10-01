La escena tanguera tiene en la Orquesta Escuela de Tango, del Centro Cultural La Casa del Tango, un bastión de referencia. La trayectoria lo confirma, y el aniversario pone números redondos: el Concierto 20 Aniversario Orquesta Escuela de Tango reunirá 20 años, 10 promociones, y más de 50 músicos en escena; será este jueves a las 20.30 en Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) y con entrada gratis (desde las 20 y por orden de llegada). La presentación contará con la presencia de músicos y músicas que integraron la Orquesta Escuela durante sus dos décadas, junto a los docentes Inés Dotto (cuerdas), Fabián González (viola), Sebastián Jarupkin (bandoneón), Ricardo Paradiso (canto) y Javier Martínez Lo Re (dirección y arreglos).

Desde 2005 y con funciones en el Centro Cultural La Casa del Tango, la iniciativa que coordinan Javier Martínez Lo Re y Martín Tessa ha formado a más de 200 músicos, accionando de manera sustantiva en el panorama musical de la ciudad. “Hay algo muy lindo, y que yo no planteé. Siempre trabajé con la Orquesta y con los subgrupos, los invitaba a escuchar tal o cual cosa, pero nunca influencié en ellos. Es decir, yo les podía explicar lo que era el tango contemporáneo, pero la mayoría no siguió lo que les decía, y eso me parece maravilloso. No se trató de fabricar grupos con un estilo determinado, sino que ellos mismos empezaron a tener una personalidad distintiva en el tango. Así como decía Leopoldo Marechal, ‘el tango es una posibilidad infinita’, y me basé un poco en eso”, explica Javier Martínez Lo Re a Rosario/12.

“Cuando se empezaron a armar grupos con un tango más tradicional, yo les decía que tenían que prestar más atención a Piazzolla, pero después me convencí de que no, ellos tenían que tomar su determinación sobre cómo seguir, y me pareció bárbaro. De hecho, trato de no ir a ningún ensayo de los chicos, para no influenciarlos ni decirles ‘esto se puede hacer así’. Y eso me pareció muy lindo, porque Rosario tiene una cultura de tango muy diversa; eso es bueno y es sano”, continúa el director y fundador de la Orquesta.

-¿Cómo se fue dando la conformación del grupo docente?

-Empecé solito; sabés que soy pianista, pero daba clases de violín, trabajaba el estilo con las cuerdas, con los bandoneones, trabajaba con todo y me hacía cargo de todo. La orquesta se divide en dos años: el primer año está dedicado a la formación, y el segundo a tocar; durante el primer año, hacía de todo, me multiplicaba; pero recién en la tercera orquesta, la tercera camada, empecé a tener colaboradores, que no son muchos, tenés uno por cuerda, uno de bandoneones, y otro de base. A veces tenemos criterios unidos, y a veces no. A veces me peleo con ellos y tengo razón, y otras veces son ellos quienes tienen razón. Siempre estamos abiertos a probar cosas diferentes y a discutir entre nosotros, para enseñarle a los chicos de la mejor manera. Y eso también multiplica, porque se trata de estar con gente que es idónea en el tema de la enseñanza. Sabemos que hay muchos docentes de violín, pero no hay muchos que sean formativos del tango, que sean de cuerda aplicada al tango. Entonces, trabajar con ellos y que ellos trabajen conmigo para resolver el problema, es también una parte importante de la orquesta. Como en lo que tiene que ver con tocar, porque los músicos se forman tocando, y a eso nosotros lo incentivamos mucho. Buscamos lugares que no sean en el centro, para acercarnos un poco a los barrios, inclusive tocamos un par de veces en la cárcel; la orquesta está abierta a eso y está abierta a que los chicos toquen y conozcan el público, más allá de los teatros que rodean el centro.

-Del camino recorrido, ¿qué logros te gustaría remarcar?

-Cuando me hice cargo de la Orquesta, en 2005, se produjeron varias cosas buenas; por ejemplo, el Encuentro Metropolitano de Tango se hacía con grupos de Buenos Aires porque acá, en Rosario, casi no existían más grupos, pero ahora está lleno, es algo espectacular. A mí me asombra, voy a ver a todos los chicos, a todos los grupos, me gustan muchísimo; pero además hay otra cosa, y tuvo que ver con la integración de la mujer. Salvo las cantantes, eran pocas las músicas dentro del género; después del 2005, cuando comenzamos con la orquesta, comenzamos a ver que había más mujeres que hombres, y para nosotros fue muy asombroso. Se volvieron una columna vertebral del tango, dentro de la orquesta y dentro de los grupos que hay en la ciudad.

-¿Hay algún objetivo por cumplir?

-Este jueves van a venir integrantes de todas las orquestas, en una orquesta de más de 50 músicos; pensaba eso y le decía a uno de los colaboradores: “Che, ¿por qué Rosario no tiene una orquesta así, y de una manera oficial?”. La música clásica tiene que tener una orquesta, pero no podemos tener una orquesta oficial con nuestra música. “Bueno, ¿por qué no la armás?”, me dijeron; porque no hay laburo, es simple. Pero me gustaría, como objetivo final, poder oficializar una orquesta así.