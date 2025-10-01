Octubre llega con novedades para millones de argentinos. ANSES confirmó el calendario oficial de pagos, que abarca a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y la Prestación por Desempleo. El esquema contempla fechas diferenciadas según terminación de DNI y tipo de prestación.

Según el detalle oficial, las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo se abonarán entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que aquellas que lo superen se pagarán entre el 22 y el 28 del mismo mes. Por su parte, las Pensiones No Contributivas se cobrarán los días 8 y 9, y la AUH, junto a la Asignación Familiar por Hijo, tendrá acreditaciones entre el 8 y el 21.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones

En cuanto a las prestaciones, la Asignación por Embarazo se pagará entre el 9 y el 23 de octubre, según terminación de documento. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad, junto con las de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), estarán disponibles del 9 de octubre al 10 de noviembre. En el caso de la Prestación por Desempleo, los pagos se realizarán entre el 21 y el 27 del mes.

El organismo también informó que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán del 8 de octubre al 10 de noviembre, abarcando a todas las terminaciones de documento. Con este esquema, ANSES busca garantizar previsibilidad a los beneficiarios en un mes clave para la planificación económica de los hogares.

El calendario completo de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Beneficios en supermercados





Además de las fechas de cobro, el Ministerio de Capital Humano recordó que continúa vigente el programa de descuentos para jubilados y pensionados, que incluye acuerdos con cadenas de supermercados de todo el país. Entre ellos, se destacan 10% en Disco, Jumbo, Vea, Coto y La Anónima, con adicionales del 20% en perfumería y limpieza en algunos casos, y beneficios en Día, Carrefour y Josimar.

Estos reintegros no solo favorecen a más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también apuntan a reactivar el comercio minorista, generando un círculo virtuoso entre consumo e ingresos sin costo para el Estado.

Descuentos exclusivos con bancos

A los beneficios generales se suman acuerdos con entidades bancarias. Los jubilados y pensionados que cobren en Banco Nación tendrán un reintegro adicional del 5% en compras con BNA+ MODO, además de rendimientos diarios en sus cuentas con una TNA del 32%.

En tanto, quienes perciban sus haberes en Banco Galicia accederán a un ahorro de hasta el 25% y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales de $20.000 y $12.000 respectivamente. Además, las cuentas remuneradas FIMA ofrecen un rendimiento diario del 33,2%, lo que permite mejorar la rentabilidad de los saldos acreditados.

Seguí leyendo



