Hay, por lo general, al menos dos referencias del mundo de la cultura que se usan habitualmente para estigmatizar al peronismo y, en particular, al peronismo bonaerense.

Una de ellas es "Casa tomada", el cuento de Julio Cortázar, en el que el hogar familiar es utilizado como sinécdoque (la parte por el todo) para narrar como vivieron los sectores medios el proceso político que se hizo visible en 1945. La otra es "Feos, sucios y malos", el largometraje de Ettore Scola que, a mediados de los años setenta, mostraba la vida de los sectores populares, casi marginales, en los suburbios de Roma: sus pequeñas miserias y zancadillas mutuas, necesarias para la supervivencia.

Ambas habrían servido, en la narrativa oficial del gobierno libertario, para explicar los sucesivos hechos de violencia que empañaron los pocos intentos de hacer campaña para las elecciones provinciales del pasado siete de septiembre en Junín, Lomas de Zamora y Moreno, y hasta la suspensión del acto en Olavarría.

Hasta los autopercibidos "herederos de Alberdi" habrían podido criticar la barbarie en las redes sociales, e intentar apoderarse de los valores positivos asociados a la civilización, casi como si fueran la generación del ochenta. El problema es que, ahora, en plena campaña nacional, la suerte del gobierno libertario y sus candidatos no mejora. Más bien todo lo contrario. Y el primer aviso ocurrió en Córdoba.

Allí, el flaco acto en la vía pública de Javier Milei funcionó como muestra gratis de lo que muy probablemente ocurra en las urnas: donde Macri juntó setenta mil personas, Milei no llegó a cinco mil. Unos incidentes menores con militantes de izquierda le permitieron distraer a las cámaras y amortiguar el papelón. Pero en Tierra del Fuego no hubo tanta fortuna. Si bien es cierto que hubo una marcha de repudio a la presencia del Presidente, ése no fue el motivo de la suspensión de su agenda.

La actividad no se canceló por eso, sino porque la cantidad de asistentes a la marcha anti Milei superaba varias veces a los tristes setenta simpatizantes libertarios dispuestos a acompañarlo. Y, si uno tiene el hábito de analizar la política, como es de esperar que haga la mesa chica de un presidente, el margen para sorprenderse por lo ocurrido el lunes en la provincia más austral del país tiende a cero. Veamos.

En estos casi dos años, la actual administración desarrolló o intentó desarrollar tres políticas públicas de incidencia directa en esa provincia, además de atacarla, como a todas, con la motosierra que retiene fondos que corresponden a los gobiernos subnacionales.

Uno, la destrucción del régimen de promoción industrial, que es la base de la economía y de la vida de la isla, por ahora implementada sólo a medias. Dos, la eliminación de los subsidios por zona fría en la tarifa del gas, algo que por estos días volvió a discutirse, junto con el agotamiento de los plazos para presentar el presupuesto 2026.

Y tres, tal vez lo más hiriente para la sensibilidad, la desmalvinización sistemática y militante de un gobierno encabezado por un anglófilo confeso, admirador de Margaret Thatcher. Las islas, recordemos, son parte del territorio fueguino. El mapa oficial argentino es bicontinental, porque incluye a la Antártida y, por supuesto, a las Malvinas.

Con todo esto, información pública arriba de la mesa, el gobierno igualmente decidió enviar allí al Presidente y exponerlo a un papelón histórico. Si hubiera sido a la inversa (lo decidió el Presidente y nadie pudo, supo o quiso detenerlo), sería igual de grave.

Hay una explicación posible: alrededor del Presidente están los que no saben y los que no les importa. Son el verdadero fondo de olla de la casta, su estrato inferior. Los que a lo largo de la última década pasaron por toda clase de sello panperonista, armaron listas con la expectativa de que alguien les pague por bajarlas y se encontraron, sin siquiera soñarlo, con el boleto ganador. Los sospechosos de siempre.

Antes de esto, recordemos, otro error no forzado se hizo público la semana pasada, durante la visita a Nueva York. La foto de Milei yendo por dólares y volviendo con un tuit impreso ya era bastante humillante porque, como se encargó de recordar el consultor Jaime Durán Barba, somos el pueblo más profundamente antiestadounidense de la región. Pero peor aún es el video completo.

Allí, Milei le entrega a Trump el tuit que funciona como prueba de endorsement, para que éste pose y se lo devuelva. ¿A nadie se le courrió que, en una sala con diez personas, alguien iba a filmar y filtrar la versión completa? ¿No podían anticiparse, que Milei se lo diera a un asesor propio y éste a uno de Trump para disimular un poco? La respuesta es obvia: no. No hay dignidad ni decoro en gente acusada, entre otras cosas, de vender candidaturas.

La caída libre del gobierno coincide con la furiosa goleada que le propinaron los bonaerenses, que puede ser mucho peor en octubre. Pero también con el destierro del poder del monotributista estrella, el que creyó que podía conducir a esta Armada Brancaleone y hoy se ve a sí mismo triste, solitario y final. Justo él, el único que podría aportar una mínima cuota de la tan necesaria racionalidad en esta etapa. Porque, recordemos, los ejércitos siempre son más peligrosos cuando están en retirada.