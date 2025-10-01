“Para un país como Argentina es una pérdida inconmensurable”, dijo este miércoles por la 750 la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, al ser consultada sobre el plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar Nucleoeléctrica Argentina y otras empresas del sector energético.

Serquis dijo que “ahora podemos sentarnos con países con mayor desarrollo gracias a nuestro desarrollo nuclear" y "discutir mano a mano con grandes potencias". "Es un sector estratégico y estábamos orgullosos de pertenecer a ese club selecto", afirmó.

Sin embargo, con el objetivo en mente de una economía primarizada, la gestión Milei apunta a rematar años de desarrollo: “Además, la decisión viene avalada por la Ley de Bases. El artículo ocho, lamentablemente, fue aprobado con el apoyo de muchas provincias, incluso la que yo estoy representando en este momento en Diputados”.

“No solo habilitan que el gobierno tome injerencias donde no debe, muchas de estas leyes nos fueron poniendo en lugares cada vez más dependientes. Van a hacer muy difícil nuestra recuperación como país”, sostuvo sobre el día en el que se intente volver a poner en marcha un entramado productivo golpeado en el país.

En tanto, sobre los argumentos del Gobierno para este plan privatizador, afirmó: “La verdad es que cuando mirás los considerandos del decreto dicen que hay que mejorar la eficiencia. Sin embargo, no es deficitaria. Genera no ganancias por cómo está su reglamento, porque lo reinvierte en la institución, pero sí es superavitaria”.

“El día anterior al decreto hubo un encuentro donde pudimos charlar con protagonistas y contaban que existen planos, desarrollos, que nos permitirían tener una central propia con conocimiento propio”, dijo.

Pero, inmediatamente, contrapuso: “En la Comisión se ve cómo la gente se está yendo por bajos salarios y el proyecto CAREM se está dejando de lado, sin financiamiento y mandándolo a terapia intensiva. Vamos a tener que deshacernos del proyecto que nos enorgullecía y nos ponía en la primera línea que mencionaba”

“Rompiendo lo que funciona y socavando las bases de nuestra soberanía tecnológica no creo que se puedan desarrollar mayores capacidades. Porque si se hacen, van a ser en beneficio de los privados”, sostuvo.

Tras lo que finalizó: “Esto está aparejado con la privatización de otros sectores que se vinculan con el energético, que es estratégico. Si no te interesa, si querés ser simplemente un país proveedor de insumos y sin procesos ni agregado de valor, en ese modelo encaja la privatización y no importa qué tarifa tengamos ni varios de los otros problemas”.