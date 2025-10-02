MISS CARBÓN 7 puntos

(Argentina/España, 2025)

Dirección: Agustina Macri.

Guion: Erika Halvorsen y Mara Pescio.

Duración: 93 minutos.

Intérpretes: Lux Pascal, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Paco León, Agostina Innella, Santiago Loy.

Estreno en salas de cine.

No es fácil ser una mujer trans, en ningún espacio cultural o social. Mucho menos en el híper machista universo de los mineros, ámbito laboral donde las mujeres, superstición mediante y salvo honrosas excepciones, ni siquiera tienen permitido el ingreso. Carlita es una excepción: su DNI todavía consigna como nombre de nacimiento el de Carlos, y por esa razón no existe impedimento legal para que todos los días se traslade bajo tierra y trabaje en el área mecánica. De todas formas, los chistes no tardan en aparecer. “¿Dónde esconderá la matraca?”, pregunta en voz alta un minero, como para que todos sus compañeros lo escuchen y rían maliciosamente. Carlita está acostumbrada a esa clase de comentarios, y si en pueblo chico el infierno es grande allí, en esa pequeña localidad de Río Turbio, todos la conocen. El segundo largometraje de Agustina Macri luego de Soledad (2018) también está basado en un caso real, el de Carla Antonella Rodríguez –su nombre oficial luego de la sanción de la ley de identidad de género en 2012–, una de esas crónicas de resiliencia y superación que parece pedir a gritos su adaptación en un relato de ficción.

El comienzo de Miss Carbón, que describe el momento en el cual se elige a la Reina del Carbón sobre un escenario improvisado, se repetirá sobre el final, enmarcando la historia en un extenso flashback. Carla, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, tiene sexo casual en la vía pública, pero la presencia de otras personas la obliga a salir corriendo. La joven tiene vedada la entrada a su propia casa, cortesía de un padre estricto y ofendido por la nueva vida de su hijo nacido varón. Más allá de la confianza y el cariño de su mejor amiga, el único lugar en el cual encuentra asilo es el prostíbulo “de travas” del pueblo, regenteado por una bondadosa madama interpretada por Romina Escobar, la actriz de Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo, y Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza. De todas formas, es Lux Pascal, la actriz transgénero nacida en los Estados Unidos pero de ascendencia chilena (es la hermana del ubicuo Pedro Pascal) quien ocupa casi todas las escenas del film de Macri, cuya filiación como hija del expresidente parecería chocarse de frente con su mirada e ideología sobre ciertas cuestiones y problemática sociales.

La de Carla es la narración de una resistencia no tan silenciosa (“Nací para ser minera antes que mujer”, afirmará en cierto momento), que al menos en sus primeros dos tercios refleja esa lucha con un estilo seco y realista que le sienta muy bien al personaje de Pascal, ideal en su papel. Habrá un interludio amoroso con un ingeniero español, posiblemente cortesía de las necesidades de la coproducción, y el apoyo creciente de sus propios compañeros cuando Carla demuestra tener lo necesario e incluso más para cumplir sus tareas. Pero el verdadero conflicto aparece en el tercer acto, luego de que la protagonista cambia legalmente de nombre y se somete a una cirugía de implantes mamarios, y la empresa la obliga a una permuta de tareas radical, del pozo al sector administrativo. Allí, las mujeres de la oficina demuestran ser mucho menos tolerantes que los mineros, no tanto una ironía como la demostración de que la empatía no está dictada por el sexo o el género.

Miss Carbón derrapa un poco sobre el final, cuando una muerte inesperada conjura los inevitables llantos y el no tan necesario énfasis de unos gritos de libertad sobre una montaña de mineral negro. La declamación de esa escena y las que le siguen, coronadas por la elección de la reina carbonífera, horadan el ritmo narrativo al apretujar el clímax y el desenlace, además de subir innecesariamente el volumen dramático hasta un nivel un poco ensordecedor. De todas formas, y más allá de esas zonas sentimentalistas, Agustina Macri demuestra por segunda vez que es capaz de tomar hechos de la realidad (Soledad estaba basada en la vida de María Soledad Rosas, la activista argentina acusada de terrorismo en Italia y fallecida a los 24 años en ese país), y transformarlos en relatos cinematográficos clásicos y contundentes.