La pasión, los trabajos y las horas de Damián y La canción de Eleonora, de Raúl Dorra, fueron publicadas por primera vez en México, la primera en 1979 y la segunda en 1981. Son las únicas novelas del autor, y son publicadas hoy, bajo el título Novelas reunidas, por Eduvim, la editorial universitaria de Villa María, la que republica toda la producción de Dorra, fallecido en 2019.

Al fallecer, Raúl Dorra era director del Centro de Ciencias del Lenguaje y del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que lo llevó a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Había nacido en San Pedro de Jujuy, estudiado y luego fue profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Cuyo, hasta su exilio en México, a partir de 1976.

Su vasta obra ensayística y poética, sus lecturas del Martín Fierro, de Juan Rulfo, de Antonio Machado, certeras, luminosas, se completan con estos textos de creación pura, prácticamente desconocidos en la Argentina. La pasión, los trabajos y las horas de Damián describe un apocalipsis urbano, vivido por “el héroe”, desde el inicio con cierta indiferencia, hasta que el rumor va creciendo, se convierte en precipitación y en estallido, y Damián llega a un vértice, una plaza inabarcable. Allí sufre y soporta “la carga de un mundo en agonía”. Todo va tomando, vertiginosamente, “la consistencia de los sueños”. Vuelto a la plaza, el protagonista encuentra un verdadero festival sexual, y en el centro hay un falo gigantesco. En realidad, la ciudad toda es un gran teatro, todos están vestidos-disfrazados, maquillados, y ese gran teatro parece ser el del universo, la escena es la del mundo, un mundo en implosión y en descomposición.

“El héroe no consigue decidir si es la misma multitud o son tandas renovadas inacabablemente. Es el mundo, el mundo que está lleno de la muerte”. Mezcla del Apocalipsis. del Zohar, y de todas las otras artes: aquí son revisitados El Bosco, Brueghel el Viejo y el multitudinario muralismo mexicano; Alberto Giacometti y Henry Moore; Richard Wagner y Arnold Schönberg. Los trabajos y las horas de Damián son los de la historia terrenal.

La lectura de La canción de Eleonora, una suerte de derivación de la anterior, en otro registro, con otro ritmo y clima, se siente como la de un gran viaje, como la del inmenso periplo que cumple Eleonora, la bella y cuitada Eleonora: un viaje cruento, dolorido y doliente, esforzado, cansador, agotador, inútil o innecesario, desde su noble casa natal hacia no se sabe dónde, en busca de su Román, su amor, el padre del hijo que lleva en sus entrañas. Esta narración sería entonces la de otra andanza, la de otro destierro, la del exilio permanente; quizás, más precisamente, la de la errancia, palabra tan parecida a narración, como si esa semejanza que los signos disponen por su cuenta quisiera decir que también el relato, las novelas, son errantes.

La canción de Eleonora trata, o simula tratar, de un viaje por lugares geográficos más o menos imprecisos, por sitios y hechos no mencionados pero sí insinuados, sugeridos, por tiempos tampoco claramente determinados (aunque todo parece respirar el aire del Medioevo), por conocimientos y personajes y sentimientos hondos, permanentes, que nos tocan de cerca, y, sobre todo, por textos que abarcan, llaman, señalan, hitos muy precisos de la literatura en la que nos formamos y en la que, es visible en este libro, algunos se formaron muy bien.

Y, justamente, tal vez sea el recorrido por textos lo que más llame la atención de este viaje. Por un lado, la relación es poco menos que implícita. En efecto, hazañas del gaucho Fierro o del divinal Odiseo; correrías de Thyl Ulenspiegel, de Huckleberry Finn, de Lasik Roitchwantz o de Eneas; incursiones del Cid, del Quijote, de Kravelic' Marko o del Capitán Achab; transcurso interior del personaje kafkiano o proustiano: una muy buena parte de la literatura imaginativa no parece tener otro objeto que el de dar cuenta siempre de traslaciones, movimientos voluntarios o involuntarios, desplazamientos.

Por otra parte, la relación, sugerida, insinuada, es revelada por pistas que encienden luces aquí y allá: unos versos, un título, una frase, un personaje, varios, toda una literatura. Leída una buena parte ya de la historia, una mujer desdice y desmiente a Eleonora: "Tú hablas de algo que no existe. Ella te contó un romance y tú pensaste que era una historia verdadera".

Pero no es una mera mención, sumisa, servicial de otros textos lo que hay en esta novela; es un diálogo con ellos, un diálogo donde, como debería suceder con todo intercambio, la reflexión avanza: "Yo le decía a Andrés: mejor no traficar en calaveras, nadie sabe. Él me hablaba de un príncipe que amó las calaveras. Me supo informar que ese príncipe las traía en su mano todo el tiempo y hacía unas preguntas muy profundas. Cállate, Andrés; yo le decía entonces. Pero me digo ahora: ¿de qué pueden hablar las calaveras? ¿Cómo pueden, Arcadio, conversarnos? ¿Qué me responde usted? Mi pensamiento es otro; aunque también, ciertamente, es filosófico. Yo lo formulo así: ellas hablan callando".

Por lo que vengo diciendo, se colige que, con este libro, donde parece haber tanta literatura, los defensores del realismo y del reflejo de la realidad en la ficción quedarán defraudados. También los buceadores del papel de la literatura en nuestra sociedad. Sin embargo, en esta melancólica fábula resuenan, como en pocos textos actuales, los ecos del naufragio nacional y los de la derrota y el exilio; se leen y se oyen los testimonios de la capacidad argentina para la autodestrucción, y se huelen el incendio, la carne tajada, la desolación. Y creo, asimismo, que en esta novela se zanja muy bien la enorme dificultad que tenemos los escritores de hoy en la Argentina para aludir, sin una procacidad especular, a las miserias del pasado inmediato y del presente. Y que, por eso, esa superación se plasma en un periplo legendario, con tono muy teatral y muy farsesco, para que el lector que quiera lea lo que tiene que saber no por las palabras que traducirían una manera de decir, sino a través de otras palabras que dicen por la manera.



