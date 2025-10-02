El pianista, compositor y periodista brasileño Arthur de Faria, referente de la escena cultural de Porto Alegre, llega por primera vez a Rosario para presentar su libro Elis Regina, una biografía musical (Híbrida Editora) y brindar un concierto junto a músicos locales. La cita será este domingo, a las 19, en el Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 721).

Elis Regina. Una biografía musical se publicó a 40 años de la muerte de Elis Regina. Por medio de entrevistas a quienes formaron parte de su entorno, sumado a una exhaustiva investigación de archivos gráficos y audiovisuales, De Faria, especialista de la música brasileña, reconstruye en profundidad la vida artística –y personal– de quien es considerada como la mejor cantante brasilera de la historia.

Por su parte, en el concierto que compartirá con German Roffler y amigos, De Faría mostrará en Rosario, por primera vez, las composiciones a lo largo de una larga carrera como pianista, compositor, productor musical, arreglador, investigador y periodista. Comenzó su carrera con el grupo Bando Barato pra Cachorro y luego lideró Arthur de Faria e Seu Conjunto, con el que lanzó cinco discos y realizó giras por seis países. Fundó la Surdomundo Imposible Orchestra junto a músicos de Brasil, Argentina y Uruguay, entre ellos Ignacio Varchausky, Martín Buscaglia, Martín Sued y Osvaldo Fattoruso. Actualmente dirige la Banda de Cámara Tum Toin Foin y forma parte del dúo Música Menor con el argentino Omar Giammarco.