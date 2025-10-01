Zach Galifianakis protagonizará un reboot televisivo de la clásica comedia de Mel Brooks de 1974, El joven Frankenstein, titulado Very Young Frankenstein ("El más joven Frankenstein". La serie está siendo supervisada por Brooks, que ahora tiene 99 años.



Galifianakis, quien se hizo famoso por las películas de Qué pasó ayer, estará acompañado por un elenco que incluye a Dolly Wells, Kumail Nanjiani y Cary Elwes. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero el sitio Variety afirma que Galifianakis interpretará al Dr. Frankenstein, mientras que Elwes interpretará al Presidente de los Estados Unidos.

No es lo único que mantiene activo al legendario Brooks: a principios de este mes se confirmó que también comenzó la producción de Spaceballs 2, una secuela de su parodia de Star Wars de 1987. Brooks no hizo aún comentarios sobre Very Young Frankenstein: en un clip que promociona Spaceballs 2 señaló: "Después de 40 años preguntamos qué es lo que quieren los fanáticos... pero en su lugar, estamos haciendo esta película".



Very Young Frankenstein verá a Brooks colaborar con el equipo detrás de la exitosa comedia de vampiros What We Do In The Shadows. Se espera que el cineasta ganador del Oscar Taika Waititi dirija el piloto, que será escrito por la showrunner Stefani Robinson y producido por Garrett Basch. No es la primera vez que Brooks colabora con una generación más joven de cineastas de comedia para reiniciar una de sus películas en televisión. En 2023, Ike Barinholtz, Wanda Sykes y Nick Kroll protagonizaron La Loca historia del Mundo, Parte 2 de Hulu, secuela de la película de Brooks de 1981.

El joven Frankenstein, una cariñosa parodia de la novela de Mary Shelley y del género de horror en general, estuvo protagonizada por Gene Wilder como el científico titular; es generalmente considerada como una de las películas más divertidas de la historia del cine.