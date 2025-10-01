El Gobierno dejó fuera de juego a las billeteras virtuales en la venta del dólar oficial. Desde el mediodía del martes, plataformas como Mercado Pago y Cocos interrumpieron la operatoria para minoristas, mientras el Banco Central negó cambios normativos y ratificó que sólo bancos y casas de cambio pueden canalizar operaciones en el Mercado Libre de Cambios. La postal del día combinó pantallas bloqfintech