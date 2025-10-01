La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó este miércoles 18.000 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York, tras criticar duramente a los líderes demócratas del estado por lo que consideró su "participación" en el cierre del gobierno.

El Departamento de Transporte suspendió el miércoles los fondos para el Proyecto del Túnel Hudson y la Segunda Avenida del Metro de la ciudad, con el argumento de que se debía garantizar que los recursos "no estén fluyendo en base a principios inconstitucionales de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión)", según escribió Russ Vought, director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, en la red social X.

Estos proyectos estaban siendo revisados "para determinar si existen prácticas inconstitucionales", explicó el Departamento de Transporte en un comunicado. La agencia apuntó directamente contra el senador Chuck Schumer y el congresista Hakeem Jeffries, ambos representantes del estado de Nueva York.



“Gracias al cierre de gobierno de Chuck Schumer y Hakeem Jefferies, sin embargo, la revisión del Departamento de las prácticas inconstitucionales de Nueva York tomará más tiempo”, señaló el comunicado. “Sin un presupuesto, el Departamento se ha visto obligado a suspender al personal de derechos civiles encargado de llevar a cabo esta revisión”.

El cierre del gobierno —el primero en siete años— entró en vigor a la medianoche, luego de que los demócratas rechazaran una ley para extender la financiación.

La Casa Blanca responsabilizó del cierre a los “lunáticos de la izquierda radical” y a líderes demócratas como Schumer. Por su parte, Schumer y Jeffries han sostenido que el proyecto de ley de financiación debe abordar mejor la "crisis del sistema de salud", y culparon a Trump y a los legisladores republicanos por el estancamiento.

Este anuncio del Departamento de Transporte llega pocos días después de que Trump amenazara con retener fondos federales para la ciudad de Nueva York si Zohran Mamdani, asambleísta estatal de tendencia socialista que lidera las encuestas, gana la alcaldía este noviembre.

“Recuerden, él necesita el dinero de mí, como Presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas”, escribió Trump —exresidente de Nueva York— el lunes en Truth Social. “No va a recibir nada de eso, así que, ¿cuál es el sentido de votar por él?”

Consultado sobre si le preocupa la posibilidad de que Trump recorte los fondos federales, Mamdani respondió que el presidente está “atravesando las etapas del duelo”, según informó WABC.

“Comenzó con la negación, diciendo que no había manera de que ganáramos esta elección y que usaría todas las herramientas a su disposición para asegurarse de que eso no sucediera", declaró Mamdani.

Trump ha atacado reiteradamente a Mamdani, a quien ha calificado como “radical” y “lunático comunista”. Consultado por CNN el lunes sobre esa etiqueta, Mamdani reafirmó que es un socialista democrático.

“Creo que eso refleja el hecho de que, mientras en el pasado esa crítica o esa identidad hubiera sido suficiente para Donald Trump, ahora ni siquiera quiere usarla, porque sabe que el mensaje de mi política está conectando con los neoyorquinos en los cinco distritos", dijo Mamdani a CNN.

+ De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.