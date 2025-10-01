Meses después de que un abrazo con su amante, captado en la pantalla gigante de un concierto de Coldplay, pusiera a Andy Byron en el centro de un escándalo, el exdirector ejecutivo de Astronomer parece haber sido perdonado por su esposa, Megan Kerrigan.

Recientes reportes señalan que la pareja fue vista caminando en una zona de picnic, con sus anillos de boda y disfrutando de un paseo. La escena, discreta pero elocuente, deja en claro que la vida privada puede retomar cierta normalidad, incluso después de haber sido expuesta al ojo público. Byron y Kerrigan, padres de dos hijos, parecen apostar a reconstruir la rutina familiar que se vio sacudida por semanas de especulaciones y titulares virales.

El escándalo se conoció en julio pasado, cuando Byron fue captado abrazando a Kristin Cabot, su entonces jefa de Recursos Humanos, durante un concierto en Boston. El incidente se viralizó de inmediato y generó rumores sobre un supuesto romance extramatrimonial. Poco después, ambos renunciaron a sus cargos en Astronomer.

Tras el escándalo, la pareja se mudó a Maine en busca de privacidad, por lo que este reciente encuentro público no solo muestra un paseo, sino también la reafirmación de su vínculo matrimonial después de la tormenta mediática.

