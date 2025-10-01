“Faltando aún la segunda re adjudicación para ocupar cargos de residentes en la provincia de Buenos Aires, el sistema público ya incorporó 2046 profesionales a sus planteles hospitalarios. Del total, 194 son pediatras, alcanzando al momento el 90 por ciento de cobertura sobre los cupos ofrecidos. Trabajo, inversión y planificación para que nuestros hospitales sigan siendo garantía de acceso y derecho a la salud”, publicó Nicolás Kreplak en su cuenta de X.

Así, el ministro de Salud bonaerense utilizó las redes para dar a conocer un anuncio que busca marcar un contraste con lo que sucede a nivel nacional. Después de lo que fueron las protestas de trabajadores del Hospital Garrahan y del Posadas, donde residentes y médicos jóvenes realizaron paros en reclamo de mejoras salariales y laborales, la Provincia muestra los avances en la incorporación de profesionales de la salud en áreas críticas, según Kreplak.

El timing no es menor. A tres semanas de las elecciones legislativas nacionales y casi un mes después de lo que fue la derrota del partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional se vio obligado a ofrecer un bono extraordinario a los residentes para intentar desactivar el conflicto.

En este escenario, el dato más destacado para la gestión provincial es la cobertura del 90 por ciento de los cupos de pediatría, una especialidad clave para la atención de la infancia y la adolescencia. En total, se sumaron 194 nuevos médicos y médicas que se formarán en hospitales y centros de salud bonaerenses. De ese grupo, 146 habían ingresado en septiembre y otros 48 se incorporaron en la primera readjudicación realizada la semana pasada en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.

El proceso de residencias de este año ofreció más de 2.000 cupos en distintas disciplinas. En la primera adjudicación, realizada en agosto, 1.585 profesionales eligieron formarse en la provincia. Posteriormente, 461 fueron sumados en la primera readjudicación, siempre bajo el criterio de orden de mérito. La segunda y última instancia se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, con el objetivo de completar los cargos aún vacantes, según informaron desde la cartera de salud bonaerense.

El Concurso de Residencias para Profesionales de la Salud 2025 incluye no solo a la Provincia, sino también a Nación y a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Provincia subraya que apuesta especialmente a las “especialidades estratégicas” como pediatría, clínica médica, medicina de familia, neonatología, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil, terapia intensiva, emergentología, bioquímica y farmacia, entre otras.

En números concretos, el sistema bonaerense ya incorporó 2.046 profesionales en lo que va del año. Se trata de médicos, enfermeros, bioquímicos y especialistas de diversas ramas que, según el ministerio, refuerzan la capacidad de respuesta del sistema sanitario público.

Mientras tanto, en el plano nacional, persiste la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores de la salud, un sector que reclama condiciones laborales más dignas en medio de una inflación presuntamente disfrazada y la sobrecarga de tareas.