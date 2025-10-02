El aumento del interés por el contenido de terror en las plataformas de streaming ha llevado a Disney+ a incrementar su oferta en este género. Con nuevas series y temporadas completas de producciones clásicas, la plataforma busca captar a los aficionados de lo sobrenatural. Desde zombies y vampiros hasta asesinos en serie y eventos paranormales, Disney+ se adentra en el mercado del suspenso y el horror.

La plataforma, conocida por ofrecer entretenimiento familiar, atrae ahora a una audiencia ansiosa por narrativas más oscuras que prometen mantener la atención del espectador.

Series de terror más destacadas en la plataforma

Disney+ ha asegurado la distribución de algunos de los títulos más reconocidos del terror, como The Walking Dead, una odisea posapocalíptica que lleva a los espectadores a un mundo donde los muertos vivientes son una amenaza constante y la humanidad sobreviviente puede ser igual de peligrosa. Este fenómeno cultural, que comenzó en AMC, sigue a Rick Grimes y su grupo en su lucha continua por sobrevivir. Además de expandir su universo con series derivadas, esta producción es ideal para maratones de viewing intenso.

Junto a los caminantes, se encuentra Scream Queens. Esta comedia de terror slasher, que combina humor negro y terror adolescente, mantiene un ritmo acelerado en una fraternidad universitaria afectada por una serie de crímenes misteriosos. Creada por Ryan Murphy, es una obra que provoca risas y sustos por igual.

What We Do in the the Shadows aporta un toque de humor sobrenatural mediante su formato de falso documental. Sigue a vampiros medievales que intentan adaptarse a la vida en el siglo XXI, lo que da lugar a situaciones cómicas e imprevistas, haciendo de cada episodio una experiencia divertida.

Innovación y enfoques únicos en el terror televisivo

Guillermo del Toro, un nombre asociado al terror sofisticado y con carga emocional, co-creó The Strain, que combina ciencia ficción con antiguos mitos de vampiros. Con un enfoque singular sobre una plaga devastadora, la serie explora el impacto de esta catástrofe, donde las luces y sombras suelen ser decididamente humanas.

American Horror Stories se incorpora a la oferta como un spin-off de American Horror Story. Esta antología responde a la demanda por tramas independientes, con episodios que ofrecen una dosis concentrada de terror, manteniendo la esencia que atrajo a los seguidores de la serie original.

