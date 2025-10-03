Desde el Partido Demócrata Progresista celebramos que nuestra provincia tenga nueva Constitución, para dejar sentadas las bases, derechos, principios y valores que regirán la vida institucional en los próximos años, teniendo en cuenta las necesidades de los nuevos tiempos, las demandas actuales y la mirada puesta en el futuro, con espíritu reformista.

Santa Fe siempre tuvo una visión de vanguardia y supo tener la Constitución más progresista, impulsada en el gobierno de Luciano Molinas. Sin especular políticamente hemos insistido, una y otra vez, en la necesidad de la reforma. Hay quienes creen que nunca es el momento y nosotros creemos que los cambios se deben abrazar, pensando en las generaciones futuras.

Santa Fe, luego de 63 años, tiene nueva Constitución con restricción a los poderes, confianza plena en la autonomía, visión reformista e incorporación de nuevos derechos y garantías.

El texto se pensó y escribió desde el consenso, escuchando a sectores de la sociedad y se transitó un valiente camino para encauzar los diferentes pensamientos. Ser testigos de este gran paso, que quedará en la historia de la provincia, nos enorgullece como Demócratas Progresistas y como ciudadanos de una provincia que tiene un potencial enorme y una historia ligada al federalismo, la defensa de los derechos y el planteo de posiciones de vanguardia.

PDP Santa Fe