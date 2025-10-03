En Fauna, Mercedes Borrell delinea un mundo propio e inmenso, de referencias plurales. Su voz hilvana las rítmicas diversas, en compañía de arreglos tan cuidados como meticulosos; lo hace con canciones propias y ajenas, a partir del tango, la canción klezmer, la balada y el samba. Es su segundo disco, y lo presenta este sábado a las 21 en Teatro Lavardén (Mendoza 1085). “Mi disco anterior -Como el resto de la gente- era del 2014, y sentía que de alguna manera ese registro ya no era representativo de mi actualidad, de quién soy, de lo que quiero cantar y contar. A partir de entonces, fueron naciendo unas cuantas canciones. Y al mismo tiempo, en estos años también he transitado algunas experiencias que tienen que ver con lo teatral y performático, que me hacían dar ganas de que en el disco apareciera algo un poco más teatral, más dramático”, comenta Mercedes Borrell a Rosario/12.

“Esas dos cuestiones me impulsaron a querer grabar un disco, que tuviera ciertas características, en donde pudiera pensar cada canción como si fuera una escena en sí misma, distinta de las otras. Para lograr esto, imaginé una instrumentación, si se quiere, más orquestal. Hablando en ese momento con quien era mi profesor de guitarra, Carlos Casazza, él me sugirió el nombre de Lucas Querini, a quien yo conocía, pero con quien nunca había trabajado. Lucas maneja muy bien el lenguaje del tango, y me parecía que algo de eso podía ir bien para lo que quería. Le hice la propuesta, le mostré los temas y se recopó, por suerte; empezamos, así, un trabajo de ida y vuelta, a partir de esta idea general y mis sensaciones en relación a cada tema. Le transmití imágenes, ideas, sonoridades; Lucas hacía maquetas, me las pasaba, yo le decía qué me parecía y él rehacía. Fue un ida y vuelta buenísimo, muy cuidado y artesanal. De esa manera fuimos tejiendo este disco”, continúa.

-Son muchos músicos, muchos instrumentos, los que participan; cada canción parece surgida de una orfebrería particular.

-La verdad que sí. Lógicamente, hay una sonoridad común, y creo que eso le dio a toda esta diversidad, un hilo conductor, en cuanto al tipo de arreglo y la instrumentación. Hay temas donde predominan las cuerdas, en otros los vientos, hay una variedad; y para mí era importante que esa variedad pudiera aparecer, porque de ahí viene el nombre “Fauna”. Fauna tiene que ver con permitir que aparezcan las distintas especies musicales que me habitan, con las que crecí, y las que después fui adoptando; quise integrar en un disco toda esa diversidad que me habita y que a veces no había logrado hacer coexistir. Siempre sentí, un poco, algo de estar en falta, por esto de no profundizar en un solo género, por estar a la vez en varios lados. En este disco hubo una apuesta a esto, a decir: “Soy un poco de todo esto, que a la vez se combina y hace surgir algo distinto”. Eso es Fauna: poder nombrar y poder dejar que aparezcan todas estas especies musicales que conviven en mí.

-Estas especies musicales, estos géneros, ¿surgieron siempre de premisas claras o durante el trabajo con Querini?

-Fueron ambas. De mi parte, ya estaba la decisión de incluir, por ejemplo, la canción “El nombre”, de Sandra Corizzo, porque me encanta y porque me permitió explorar lugares dramáticos, más oscuros, con distintas dinámicas de la voz. Ese tema estaba decidido, pero, por poner otro ejemplo, en la canción “Dunas”, yo quería que apareciera algo de Brasil, porque es música que en mi vida tiene gran importancia, pero no sabía qué. Escuché un montón de cosas, di un montón de vueltas. Y de repente apareció esta sambita, que en su letra cuenta sobre las especies animales que uno puede ver en determinado lugar, en las Dunas de Abaeté, en un camino que se puede hacer a pie. La canción va nombrando la fauna propia de ese paisaje, y por eso la elegí, por lo que cuenta. Así que fue un poco y un poco. En el hacer fui definiendo también esos bordes, esos contornos.

-Hay algo puntual, y es la voz de las mujeres; en el disco participan Daniela Lésté, Ethel Koffman, Maia López, Ayelén Prado, Ana Berardo; quiero decir, es una voz plural y compartida.

-Sí, y particularmente en “Frente a frente”, donde participan cuatro cantoras, un tema que básicamente cuenta una conversación entre amigas. Ahí aparecen las distintas personalidades de cada amiga, en algo muy cotidiano, como es esto de estar contándole algo a una amiga para que cada una opine desde su perspectiva. Para mí también era importante hacer aparecer el humor y poder reír de nosotras mismas. Es un disco que tiene pinceladas de distinto tipo.

-El planteo escenográfico, teatral, seguramente tenga correlato con la presentación en vivo.

-Sin darme cuenta, pensaba en que la presentación del disco cierra una especie de tríada, porque hacer el disco fue todo un proceso: hubo un ida y vuelta, ante todo con Lucas, pero después también con los músicos que participaron en los arreglos y la producción. Se cerró eso y empezó otro momento, que fue el de la tapa, que llevó unos meses de idas y vuelta, en este caso con el fotógrafo, Nano Pruzzo; con Estefanía Caminotti, que hizo la asistencia en puesta en escena; y con Florencia Degli Uomini, que construyó las máscaras. Para llegar a esa idea hubo que buscar referencias, hubo todo un trabajo. Y ahora este tercer momento, que estaba en mi cabeza hace un montón; yo sabía que lo quería presentar en vivo, que le quería poner cuerpo a todo eso. Hará tres meses empecé a armarlo, y es el momento que cierra todo lo anterior, para poder compartirlo con la gente, en un escenario. Se cierra un proceso, pero ojalá que dé lugar a una apertura, para poder seguir tocando Fauna de esta manera.

-¿Estarán todos los músicos del disco?

-Excepto Dani Lesté, porque está a punto de nacer su bebé, el resto de las cantoras y el cantor, Ricardo Arias, estarán. Los músicos en algunos casos van a ser los mismos que participaron en el disco, y en otros casos serán otros; será, casi en su totalidad, la misma instrumentación que participó del disco. La idea es que se pueda hacer en vivo algo lo más fiel posible a lo que suena en el disco.

Los músicos que integran Fauna son: Julián Cicerchia (guitarra), Gonzalo Miranda (guitarra), Lucas Querini (piano), Simón Lagier (primer violín), Julia Testa (segundo violín), Cecilia Gonzales (violoncello), Cecilia Zabala (contrabajo), Pablo Devadder (clarinete), Emiliano Zamora (flauta traversa), Mauricio Palavecino (percusión). El despliegue es notable, y esto es algo que Borrell destaca: “Para mí va a ser una oportunidad, porque estoy convencida de que va a ser un show de mucha calidad, con muchos músicos en escena, muy talentosos. Por ser yo una música independiente, esto no va a ser fácil de repetir, y por eso, quiero que la gente asista, porque va a estar buenísimo y no será fácil lograr una segunda vuelta similar”.